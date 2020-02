CDU: Keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei

Kreis Wesel. Der CDU Kreisvorstand hat sich in einer Mitteilung positioniert. Kooperation widerspricht den Grundwerten der CDU: Toleranz und Nächstenliebe.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei lehnt der CDU-Kreisverband Wesel kategorisch ab. In der am Freitag veröffentlichten Mitteilung heißt es, dass gegen eine Kooperation „jedweder Art mit Extremisten am linken und rechten Rand“ sei. Weiter heißt es: „Wer den Staat umbauen und dabei unsere freiheitlich demokratische Grundordnung abschaffen will, kann nicht Partner der CDU sein.“

Die unerschütterlichen Grundwerte der Christlich Demokratischen Union Deutschlands würden im klaren Gegensatz zu den rechts- und linksextremistischen Ideologien stehen. Die CDU stehe „unverbrüchlich zu den christlichen Grundwerten Toleranz und Nächstenliebe, auf die unser Deutschland aufgebaut ist“.

Die CDU im Kreis Wesel lehnt daher jegliche Zusammenarbeit in den Räten und im Kreistag, sowie auf den Ebenen der Parteiorganisationen mit der AfD und der Linkspartei ab.