CDU-Politiker haben mit dem Rücktritt von „AKK“ gerechnet

Nach den Ereignissen rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ist die CDU nicht zur Ruhe gekommen. Nun hat Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) angekündigt, den Parteivorsitz niederlegen zu wollen. Auch als Kanzlerkandidatin will sie nicht mehr antreten. Die NRZ fragte bei den hiesigen Christdemokraten nach, ob sie mit dieser Entwicklung gerechnet haben und wer aus ihre Sicht nun als Parteichef und Kanzlerkandidat in Frage kommt.

Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der CDU Dinslaken Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Entscheidung kommt nicht unerwartet

Für Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der CDU Dinslaken, ist die Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer nachvollziehbar. „Bei solch außergewöhnlichen Aufgaben und dem doch unterschiedlichen Umgang der Bundespartei beziehungsweise der thüringischen CDU, sind alle Politiker gut beraten, wenn sie sich, ihre Herangehensweise und Entscheidungen hinterfragen. Das wird Frau Kramp-Karrenbauer intensiv getan haben und ist zu den genannten Entscheidungen gekommen. Ihre Bekanntgabe zum jetzigen Zeitpunkt kommt für mich überraschend, wenn auch nicht ganz unerwartet“, so Hagenkötter. Sie habe mit der heutigen Ankündigung ihre Absicht zur weiteren Vorgehensweise skizziert. Ob es im Dezember zum Parteitag mit den dann zu treffenden Wahlen kommt, oder ob dieser eventuell vorgezogen wird, gilt es im Parteivorstand zu erörtern und zu beschließen.

Bereits vor der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer habe es Mitbewerber gegeben und es sei mit der Basistour zu einem intensiven parteiinternen Wahlkampf gekommen. „Ich vermag heute nicht Namen von Bewerbern nennen, in der CDU wird diese Meldung zu vielen Gesprächen, Diskussionen führen und zu gegebener Zeit werden Vorschläge erfolgen beziehungsweise sich selber Bewerber zeigen“, ergänzt der CDU-Chef. Er selber favorisiere einen Kandidaten, eine Kandidatin der Mitte, der oder die die CDU in den nicht einfachen Zeiten zusammenhält.

„Der neue Parteichef muss auch Kanzlerkandidat werden“

Wilhelm Windszus, Vorsitzender der CDU Hünxe Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Wilhelm Windszus, Vorsitzender der CDU Hünxe, hat nicht damit gerechnet, dass Kramp-Karrenbauer so schnell ankündigt, den Parteivorsitz niederzulegen und auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten. „Ich denke, sie hat die richtige Entscheidung getroffen, innerhalb der Partei wurde sie nicht so respektiert, wie es gut wäre. Es ist besser für sie persönlich und für die CDU.“ Eins ist für Windszus nun wichtig: Der neue Parteichef muss auch Kanzlerkandidat werden. Und da fallen ihm Friedrich Merz und Armin Laschet ein. Merz schätze er sehr, so der Hünxer, und Laschet werde noch in NRW als Ministerpräsident benötigt. Beide wären aber geeignet, sowohl als Parteichef als auch als Kanzlerkandidat.

Nicht nur über Personalfragen reden

Frank Steenmanns, Vorsitzender der CDU Voerde, appelliert an die CDU, nun in Ruhe nachzudenken. Nicht nur über Personalfragen, sondern auch über Inhalte, über den Umgang mit dem Wahlergebnis müsse gesprochen werden. Nach dem, was nach den Ereignissen von Thüringen passiert ist, habe er den Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer befürchtet. Zu so einer Entscheidung komme eine Person, die keine wahrnehmbare Unterstützung aus der Partei erfahre.

Ein deutliches Signal für die CDU

„Ich empfinde es als ein deutliches Signal in die Partei hinein, über gewisse Dinge zu sprechen. Mich persönlich macht es traurig“, so Steenmanns. Nach der Kritik, die an der Parteivorsitzenden geübt worden ist, sei es für Kramp-Karrenbauer eine Erleichterung. Favoriten für eine Nachfolge würden zu genüge gehandelt, Steenmanns selbst hat zurzeit keinen Favoriten. „Es gibt mehrere, die in Frage kommen würden.“