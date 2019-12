Insgesamt, so konnte man es der Umfrage des CDU-Ortsverbands Hiesfeld entnehmen, sind die Bürger im bevölkerungsreichsten Stadtteil Dinslakens zufrieden. Mittels Schulnotensystem konnten die Teilnehmer der Umfrage verschiedene Fragen beantworten und so kam das einzige Nebenzentrum von Dinslaken in den meisten Fällen mit einer guten Note davon.

Der Vorsitzende des Ortsverbands, Thomas Beerwerth, präsentierte mit seinem Stellvertreter Michael Heidecke, Udo Winter und Natascha Kopsa die Ergebnisse am Samstag im Hiesfelder Hof.

Einige Bürger kamen auch, um ihren Unmut zu äußern

Einige Bürger kamen, um sich die Ergebnisse anzuschauen, aber auch um ihren Unmut zu äußern. Insgesamt nahmen 158 Bürger an der Umfrage teil, die in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Hiesfeld durchgeführt wurde. Mit der Teilnehmerzahl ist die CDU Hiesfeld sehr zufrieden, stellt aber auch fest, dass es nur eine Momentaufnahme sei und keine repräsentative Umfrage.

Die schlechtesten Noten vergaben die Teilnehmer der Umfrage im Bereich Verkehr. Vor allem die Situation im Dorfkern sorgte für viel Unmut. „Die donnern dort wie verrückt durch den verkehrsberuhigten Bereich“, hörte man von den anwesenden Bürgern und „man wird blöd angemacht, wenn man die Autofahrer darauf hinweist.“

Ein Vorschlag: Das Dorf komplett autofrei machen

Thomas Beerwerth, der mit der Situation vertraut ist, kündigte Maßnahmen an: „Hier muss es verstärkt zu Verkehrskontrollen kommen und wenn das nicht reicht, muss man über Blitzer im verkehrsberuhigten Bereich nachdenken.“ Die Ideen und Anmerkungen der Anwesenden reichten bis zu der Vorstellung, dass man das Dorf doch komplett autofrei machen solle.

Die Parkplätze im Dorfkern wurden in der Umfrage ebenfalls bemängelt und schnitten mit einer Durchschnittsnote von 3,4 eher schlecht ab. Der Ortsverbands-Vorsitzende hat eine Idee zur Entlastung: „In Dinslaken liegt alles so nah beieinander, da kann man auch mal mit dem Rad fahren oder laufen. Man muss nicht immer das Auto nutzen.“ Michael Heidecke verwies noch auf eine Besonderheit zum Parken in Hiesfeld: „Die Brötchentaste beschert den Parkern in Hiesfeld dreißig Minuten freies Parken, nicht fünfzehn wie im Rest Dinslakens.“

Das emotionalste Thema: Die Nachnutzung der Freibadfläche

Die Nahversorgung im Dorf wurde gut bewertet, allerdings gibt es Ärger über die Situation am Kreisverkehr Kirchstraße. Das große leerstehende Ladenlokal, welches früher einen Supermarkt beherbergte, steht nun schon seit Jahren leer und immer mehr Geschäfte im Umkreis schließen. „Hier hat die Politik wenig Einfluss, aber wir werden mit den Eigentümern reden, um eine Lösung zu finden“, versprach Thomas Beerwerth.

Eines der emotionalsten Themen war die neue Nutzung des ehemaligen Hiesfelder Freibads. Hier reichten die Vorschläge von einem Skatepark, über ein Open-Air-Kino bis hin zu einem Park mit Gastromeile. Der CDU ist es besonders wichtig, dass die Umgestaltung Hand in Hand mit den Bürgern und der Politik geschehe. „Da müssen sich alle an einen Tisch setzen und ihre Interessen vortragen, nur so kann eine erfolgreiche neue Nutzung entstehen“, sagte Thomas Beerwerth.

Schlechtere Noten auch für Freizeitmöglichkeiten und Gastronomieangebot

Die Freizeitmöglichkeiten in Hiesfeld bekamen nur die Note ausreichend. Das kulturelle Angebot fehle nahezu gänzlich, für das kleine Angebot sorgen nur die Kirchengemeinden.

Auch das Gastronomieangebot kam über eine drei minus nicht hinaus. Das Thema „Erholung“ schnitt wenig überraschend mit einer guten Note ab. „Das Gebiet rund um den Rotbachsee ist einfach schön“, so Michael Heidecke. „Jetzt können wir unsere Arbeit aufnehmen und schauen, wo wir Anträge im Rat stellen können, um eine Verbesserung der Wohnqualität in Hiesfeld zu erreichen“, erzählte Thomas Beerwerth nach der Vorstellung.

>> Eine vollständige Auswertung der Ergebnisse wird in den nächsten Tagen in den sozialen Medien und auf der Internetseite der CDU zu sehen sein.