Daniel Tiszay ist neuer Leiter am GHZ-Gymnasium in Dinslaken

Dinslaken. GHZ-Gymnasium hat einen neuen Chef: Daniel Tiszay wird Nachfolger von Bernd Saalfeld. Tiszay war zuvor als stellvertretender Leiter am THG tätig.

Der neue Schulleiter für das Gymnasium im Gustav-Heinemann-Schulzentrum (GHZ) in Hiesfeld steht fest: Daniel Tiszay wird Nachfolger von Bernd Saalfeld, der Ende des vergangenen Schuljahres, wie berichtet, in den Ruhestand ausgeschieden ist.

Am kommenden Montag, 2. Dezember, tritt der bisherige stellvertretende Leiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) seine neue Stelle an. Tiszay hatte seit 2007 als Lehrer am THG gearbeitet.