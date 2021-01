Das passierte Anfang 2020 in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Corona: Ende März 2020 gab es im Kreis Wesel insgesamt 208 Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. In Voerde waren es 22 Fälle, in Dinslaken 31 Fälle und in Hünxe 19 Fälle. Die meisten Infektionen gibt es Ende des ersten Quartals mit 36 in Moers. In Wesel sind 24 Personen an dem Coronavirus erkrankt. In Seniorenheimen wie im St. Benedikt Haus der Caritas in Dinslaken werden Vorkehrungen zur Abwehr des Coronavirus getroffen.

Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services