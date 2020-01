Dinslaken. Bei der Vornamensstatistik 2019 stehen in Dinslaken Emma, Ben und Noah ganz weit vorne. Es gibt hier also ähnliche Trends wie deutschlandweit.

Das waren 2019 die beliebtesten Vornamen in Dinslaken

Emma, Ben und Noah – diese Vornamen tragen Kinder, die im Jahr 2019 in Dinslaken geboren wurden, am häufigsten. Die beiden Jungennamen wurden jeweils zehn mal vergeben, der Mädchenname Emma acht mal.

Die Eltern in Dinslaken reihen sich damit ein in die auch deutschlandweit in 2019 beliebtesten Vornamen: Emma und Ben standen laut Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld auch 2019 wieder jeweils auf Rang 1, der Name Noah immerhin auf Platz 6. Ben landet deutschlandweit damit bereits zum neunten Mal in Folge auf Platz 1, Emma zum vierten Mal seit 2014.

2 Mädchennamen teilen sich 2019 den zweiten Platz in der Vornamensstatistik: Es sind Marie und Mia, die jeweils sechs Mal von Eltern vergeben wurden. Bei Mädchen jeweils fünf Mal vergeben wurden die Namen Amelie, Charlotte, Liya, Sophia und Zeynep. Immerhin vier Mal zur Welt kamen im vergangenen Jahr 2019 in Dinslaken Mädchen mit den Namen Ida, Lea, Lena, Leonie und Miray.

8 mal ausgewählt wurde 2019 der Jungenname Leo. Er liegt damit auf Platz 2 der Dinslakener Vornamensstatistik. Er wird gefolgt von Mika und Milan (jeweils 6 mal vergeben) sowie Leon, Liam, Lian, Matteo und Maximilian (jeweils 5 mal vergeben).

927 Kinder kamen 2019 in Dinslaken insgesamt zur Welt. Damit liegt die Neugeborenenquote in der Stadt leicht unterhalb des jährlichen Durchschnitts – im Schnitt kommen hier jährlich rund 1000 Kinder auf die Welt. Zu den Einträgen zählen alle Kinder, deren Beurkundung vom Dinslakener Standesamt gemacht wurde – darunter könnten also auch Kinder aus angrenzenden Städten oder Gemeinden wie beispielsweise Voerde oder Hünxe sein, die beide bekanntlich über kein eigenes Krankenhaus verfügen.

644 Neugeborene erhielten 2019 nur einen Vornamen. 273 Kinder erhielten zwei Vornamen und Zehn Mädchen und Jungen wurden gleich mit drei oder mehr Vornamen beschenkt.