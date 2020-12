Diese Änderungen gelten ab Januar bei Bus- und Bahntickets

Kreis Wesel Die Niag teilt mit, dass zum neuen Jahr die Mehrwertsteuer-Senkung wieder wegfällt. Einige Tickets sind von der Änderungen ausgenommen.

Wer ab dem 1. Januar mit Bus und Bahn unterwegs sein will, muss neue Preise beachten. Denn zum Jahreswechsel fällt die Mehrwehrtsteuer-Senkung wieder weg. Wie das Verkehrsunternehmen Niag mitteilt, setzt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am 1. Januar 2021 die Preise für eine ganze Reihe von Tickets auf den Stand vom Januar 2020 zurück. Dies gilt für die Tarife Kurzstrecke bis Preisstufe C und für die verbundweit gültigen Tickets, also Bären-, Schoko-, Semester-, VorkursTicket und das YoungTicketPLUS. Von August bis Dezember 2020 hatte der VRR wegen der Mehrwertsteuer-Senkung die Preise vorübergehend reduziert.

Mehrere Ausnahmen bleiben günstiger

Ausgenommen von der Preisanpassung auf das frühere, etwas höhere Niveau bleiben mehrere Tickets: Einzel-, 4er, 10er, 24- und 48-Stunden-Tickets, Monatskarten sowie das Ticket 1000 und das Ticket 2000 im Abonnement in der Preisstufe D, mit denen man im gesamten Verbundraum fahren kann. Hier gelten auch nach dem 1. Januar weiter die herabgesetzten Preise.

Weitere Neuerungen für 2021

Anstelle eines ZusatzTickets gibt es für die Mitnahme eines Fahrrads im gesamten VRR ab dem kommenden Jahr das FahrradTicket. Es wird ab Entwertung für 24 Stunden gültig sein, kostet 3,60 Euro und ist über alle Vertriebskanäle erhältlich. Wer sein Fahrrad über die Verbundraumgrenze hinaus mitnehmen möchte, kann ein FahrradTagesTicket NRW für 4,80 Euro pro Geltungstag lösen.

Wer mit seinem Zeitfahrausweis in benachbarte Verkehrsverbünde fahren möchte, kann dafür ein EinfachWeiterTicket „EWT“ lösen. Es gilt ab Januar in allen vier Verkehrsverbünden in Nordrhein-Westfalen. Das Ticket wird für Erwachsene weiterhin 6,80 Euro für die Einzelfahrt in der zweiten Klasse kosten, Kinder zahlen die Hälfte, also 3,40 Euro. Der Preis für die erste Klasse beträgt 10,20 Euro bzw. 5,10 Euro. Ab Entwertung ist das Ticket sechs Stunden gültig. Egal, ob von Moers nach Münster oder von Köln nach Kleve: Erwachsene zahlen mit dem „EWT“ pro Fahrt nur 6,80 bzw. 10,20 Euro.

Das passiert mit Tickets, die noch in 2020 gekauft wurden

Wurde ein Ticket 2020 erworben und soll erst im nächsten Jahr eingesetzt werden, gilt Folgendes: Abfahrregelung: EinzelTickets, Mehrfahrtentickets (4erTickets, 10erTickets), 24-/48-StundenTickets, 4- StundenTickets und ZusatzTickets nach Tarifstand 1. August 2020 werden bis zum 31. Dezember 2020, 24 Uhr, verkauft. Sofern sie auf Vorrat erworben wurden, können sie bis zum Betriebsschluss am 31. März 2021 zur Fahrt genutzt werden. Lediglich ZusatzTickets nach Tarifstand 1. August 2020 können ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr für die Mitnahme von Fahrrädern genutzt werden.

Umtauschregelung

Ein Umtausch für auf Vorrat gekaufte, jedoch nicht benutzte oder teilweise benutzte 4erTickets nach Tarifstand 1. August 2020 ist möglich. Getauscht wird bis zum 31. Dezember 2022 beim verkaufenden Verkehrsunternehmen gegen Tickets nach dem dann aktuellen Tarifstand und gegen Zuzahlung des Differenzbetrages.

Monatswertmarken für Dezember sind noch bis zum 5. Januar 2021 gültig. Bereits erworbene Wertmarken für Januar gelten schon ab dem 29. Dezember 2020. Berechtigungsnachweise aus Dezember für SozialTickets beziehungsweise für YoungTicketPLUS Monatskarten werden auch im Januar 2021 akzeptiert.