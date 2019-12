Dinslaken: Als der Saal einer Gaststätte zur Notkirche wurde

„...Unsere schöne alte Kirche ist auch hin. 20 Tage nach dem Angriff auf weißen Sonntag Abend gegen halb elf Uhr stürzte der Turm in sich zusammen. Wenn das 12 Stunden früher passiert wäre, dann hätte es viele Todesopfer gegeben. Die ganz Kirche ist zerstört...“ Petronella Stapelkamp schreibt diese Zeilen in einem Brief, datiert auf den 27. Februar 1946, an ihren in englischer Kriegsgefangenschaft weilenden Sohn Wilhelm. Jetzt erst erfährt Wilhelm Stapelkamp von der Bombardierung Dinslakens des 23. März 1945, bei der 511 Menschen den Tod fanden, und in Folge derer die Dinslakener Innenstadt in Schutt und Asche lag.

Zeitzeugen befragt und im Kirchenarchiv gestöbert

Neffe Heiner Stapelkamp hat jetzt den Brief seiner Tante an deren Sohn Wilhelm in dem Beitrag „Ausgetanzt“ für das Jahrbuch des Kreises Wesel 2020 veröffentlicht. In seinem Beitrag geht es um die Zerstörung und den Wiederaufbau der Kirche St. Vincentius. Dafür hat er Zeitzeugen befragt und im katholischen Kirchenarchiv gestöbert. Als die alliierten Bomber am 23. März 1945 Dinslaken in Schutt und Asche legten, blieb wie ein Wunder der erst 1924 neu errichtete Zwiebelturm der Vincentius-Kirche stehen und „stand wie ein Wächter inmitten der Zerstörung und schaute auf das Leid, als wollte er den Untergang dieses alten Städtchens nicht begreifen“, schreibt Heiner Stapelkamp in seinem Beitrag.

Doch, drei Wochen später, vom 15. auf den 16. April, ergab auch der Turm sich dem Artillerietreffer von der anderen Rheinseite und stürzte in sich zusammen, berichtet Stapelkamp. Der historische gotische Teil blieb bis auf die zerstörten bleiverglasten Fenster und leichte Schäden verschont.

Raum wurde mit großem Kostenaufwand wieder hergerichtet

Da vorerst nicht an einen Wiederaufbau der alten Kirche zu denken war, stellte Gastwirt Wilhelm Hackfort der Kirche den Saal seiner Gaststätte „Zum Franziskaner“ zur Verfügung. Getanzt werden durfte auf Verordnung der Besatzungsmacht ohnehin nicht und so bot sich der Saal, obwohl auch stark zerstört, für diese Zwecke an. Mit einem großen Kostenaufwand wurde der Saal von der Kirchengemeinde wieder hergerichtet, die Altäre, Heiligenfiguren, das Kreuz und viele anderen geretteten Kirchenbestände wurden ins neue auf Zeit eingerichtete Domizil gebracht. Einem Gottesdienst stand nun in der Notkirche nichts mehr im Wege. Währenddessen aber begannen auch die Aufräumarbeiten in Dinslaken und natürlich an der Kirche. Bis zum ersten Spatenstich sollten aber noch Jahre vergehen. Erst 1950 begannen die Arbeiten, die Stapelkamp in einem weiteren Beitrag angehen wird.

>>Info: Band bietet viele lesenswerte Geschichten rund um Dinslaken und Voerde

Neben der Geschichte zum Wiederaufbau der Kirche gibt es sehr lesenswerte, historisch fundierte Geschichten rund um Dinslaken und Voerde. Alisa Schäfer beschreibt in ihrem dritten Teil das weitere Geschehen rund ums Dinslakener Gewerbehaus. Der Voerder Rolf Nissen widmet sich den Strommasten von Götterswickerhamm. Den Bau der neuen Masten über den Rhein hat der Hobbyfotograf auch in fantastischen Bildern festgehalten.

Gisela Marzin und Jürgen Grafen erinnern an die Dissertation von Richard Salmon zu den Deutschen Sparkassen im Ersten Weltkrieg und ihre Bedeutung als soziale Einrichtung. Der Dinslakener Kaufmann und promovierte Staatswissenschaftler forderte, dass Sparkassen „Wohlfahrtsanstalten der unteren Klassen sein sollten“. Anne Prior wandelt auf den Spuren der kommunistischen Aktivistin Amalie Schaumann im Ruhrkamp. Heinz Ingensiep beschreibt anschaulich den Weg vom Barackenlager Friedrichsfeld zur Wohnbausiedlung. Ingo Tenberg hingegen widmet sich dem Barackenlager im Rotbachtal und Arnold Aerdken beschreibt seine Kindheitserinnerungen in Hiesfeld. Das Jahrbuch des Kreises Wesel 2020 ist für 14,90 Euro im Buchhandel erhältlich.