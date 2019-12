Dinslaken. Nachbarn sorgten dafür, dass alle Mieter das Haus verließen. Betroffene kam ins Krankenhaus. Feuerwehr lobt die Bewohner des Mehrfamilienhauses.

Dinslaken: Angebranntes Essen löste Alarm aus

Zu dem Einsatzstichwort „Feuer mit Person in Gefahr“ sind Samstagnachmittag um 17 Uhr die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte der Feuerwehr Dinslaken zu einem Mehrfamilienhaus an der Augustastraße alarmiert worden. Bereits während der Anfahrt zur Einsatzstelle wurden die anrückenden Kräfte darüber informiert, dass Nachbarn in dem Haus Brandgeruch und den Warnton eines Rauchwarnmelders wahrgenommen hätten. Außerdem war nicht klar, ob sich noch eine Person in der Wohnung befindet.

Nachbarn reagierten vorbildlich

Die Nachbarn des Hauses hätten sehr vorbildlich reagiert, so die Feuerwehr. Sie hätten die übrigen Mieter des Hauses informiert, so dass diese alle das Haus verlassen konnten. Zudem hätten sie solange an der Wohnungstür der betroffenen Wohnung, aus dem Brandgeruch und Rauchmeldersignale kamen, geklopft, bis die Wohnungsinhaberin selbstständig die Tür geöffnet hat.

Die Frau konnte von der Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung ins Freie geführt und zur medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben werden. Ein Trupp mit Atemschutz kontrollierte schließlich die Wohnung und konnte eine Pfanne mit angebranntem Essen auf dem Herd als Ursache ausmachen Nachdem alle verrauchten Bereiche mit einem Überdruckbelüfter gelüftet wurden, konnten die Mieter wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Wohnungsinhaberin der betroffenen Wohnung wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Alle Kräfte der Feuerwehr Dinslaken konnten nach rund 50 Minuten wieder einrücken.