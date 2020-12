Dinslaken: Baby-Jogger vor der Entsorgung gerettet

Dinslaken. Angelika Knorr, Vertriebsmitarbeiterin bei "baby jogger", konnte 20 Kinderwagen vor der Entsorgung retten. Michaela Eislöffel half.

Angelika Knorr, Vertriebsmitarbeiterin der Firma "baby jogger", konnte es nicht fassen, dass über 20 Kinderwagen nicht mehr verwendet, sondern entsorgt werden sollen. Sie fragte bei der Firmenleitung an, ob man die Jogger nicht besser spenden könnte statt sie zu entsorgen. Daraufhin bekam sie von der Firma eine Freigabe, um die Jogger zu spenden. Die Firma übernahm sogar die Transportkosten und lieferte die Baby-Jogger direkt an Knorr nach Dinslaken.

Hilfesuchend wandte sie sich an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, um die Kinderwagen schnell in Dinslaken an die Menschen zu verteilen, die sich so einen Baby-Jogger nicht unbedingt leisten können. „Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Stadt diese Kinderwagen vor der Entsorgung retten würde“, schrieb Knorr.

Kurzerhand meldete sich Eislöffel bei der Bürgerhilfe Dinslaken, die unter anderem den Kost-Nix-Laden in Dinslaken betreibt. „Da es bei dem Laden ja um das Thema Nachhaltigkeit geht, war ich mir sicher, hier die richtigen Ansprechpartner zu finden“, so Eislöffel.

Große Freude bei der Bürgerhilfe Dinslaken

Marina Thümer, 1. Vorsitzende der Bürgerhilfe Dinslaken, freute sich sehr über die Nachricht der Bürgermeisterin. „Es ist klasse, wenn wir solche Dinge vor der Entsorgung retten können, um sie an andere Stelle weiterzugeben, um damit die nachhaltige Verwendung sicherzustellen. Im Kost-Nix-Laden geht es ja nicht vorrangig um Bedürftigkeit, sondern um die Nachhaltigkeit. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn dieses Beispiel viele Anhänger finden würde, die gerne ihre Überkapazitäten, Rückläufer oder B-Waren an den Kost-Nix-Laden spenden, statt sie zu entsorgen.“

Schnell war alles organisiert und terminiert. Doch dann wurden einen Tag vor der Abholung zwei Fahrer der Bürgerhilfe unter Corona-Quarantäne gestellt. Ingo Kramarek, 2. Vorsitzender der Bürgerhilfe, kontaktierte daraufhin den Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel und bat dort um Hilfe. Caritasdirektor Michael van Meerbeck sicherte schnell Unterstützung zu und stellte am nächsten Tag Helfer und Fahrzeug zur Verfügung.

Erste Wagen ans Frauenhaus übergeben

Eislöffel bedanke sich bei allen Beteiligten für die unkomplizierte und reibungslose Abwicklung und auch Knorr war überglücklich, dass es so schnell klappte und dankte der Bürgermeisterin für ihren Einsatz. Die ersten Kinderwagen wurden schon an das Frauenhaus Dinslaken übergeben. Weitere Organisationen und Vereine sowie der allgemeine soziale Dienst der Stadt Dinslaken werden in den nächsten Tagen in die gerechte Verteilung mit einbezogen.

Wer noch dringend einen dieser Kinderwagen benötigt oder dem Beispiel der Firma "baby jogger" folgen möchte, kann sich an die Bürgerhilfe Dinslaken wenden. Sie ist erreichbar unter der Telefonummer 02064/1416158, per E-Mail an info@buergerhilfe-dinslaken.de. Homepage: www.buergerhilfe-dinslaken.de