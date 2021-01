Dinslaken: Das Friedensdorf braucht gut erhaltene Kleidung

Elissavet Bücker ist Mitarbeiterin im Friedensdorfladen an der Lothringer Straße in Oberhausen. Die Produkte von „Friedas Welt“ kann man auch online unter https://www.friedas-welt-oberhausen.de/ erwerben.

Dinslaken. Während des Lockdowns werden keine Secondhand-Spenden angenommen. Neue oder gut erhaltene Bekleidung kann per Post geschickt werden.

Der bundesweite Lockdown wird verlängert und sogar verschärft. „Um Kontakte zu vermeiden, nehmen wir während des Lockdowns keine Secondhand-Spenden an. Nach den aktuellen Meldungen wird dies noch bis Ende Januar gehen – oder vielleicht sogar noch länger. Für unseren Sachspendenbereich ist das fatal, denn es bricht uns vor allem die dringend benötigte Kleidung für den kommenden Frühling und Sommer weg. Der Weg über die Post ist jetzt unsere einzige Hoffnung“, sagt Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann besorgt.

Kleidung wird mit großer Freude getragen

Im Friedensdorf wird schon jetzt für Frühjahr und Sommer dringend neue oder gut erhaltene Kleidung für Kinder und Erwachsene sowie Schuhe, Handtücher und Bettwäsche benötigt. Die Kleidung wird von den Kindern in der Oberhausener Heimeinrichtung mit großer Freude getragen und auch geschätzt. Gerade, wenn es nach Hause geht, suchen sie die schönsten Kleidungsstücke auch für ihre Familien als Geschenk heraus.

Immer wieder werde gefragt, weshalb auch sehr gerne Kleidung für Erwachsene angenommen wird. Sie wird über die Oberhausener Interläden verkauft. Es sei traurig, dass man nach Beendigung des Lockdowns nicht ein Herrenhemd anbieten werden könne. Geschirr oder Haushaltswaren seien dagegen ausreichend vorhanden.

Sammelcontainer nutzen

Es wird darum gebeten, neue oder gut erhaltene Bekleidung per Post zu schicken an Friedensdorf International, Sachspenden, Lanterstraße 21, 46539 Dinslaken oder die Friedensdorf-Sammelcontainer zum Beispiel von der Zentralstelle in Dinslaken zu benutzen. Hilfreich sei auch ein Kauf von Produkten des Friedensdorf-Ladens „Friedas Welt“. Das geht online unter der Adresse https://www.friedas-welt-oberhausen.de.