Mit der Pappgeige in der Hand einer Zweijährigen begann die Karriere der in Dinslaken geborenen Musikerin Eva-Maria Klose, die nun mit ihrer Viola angekommen ist im Mercator-Ensemble. Oder wie Roland Donner seine Gäste ankündigt: „Die Partyband des 18. Jahrhunderts“. Für den ersten Donnertalk des Jahres lud der Moderator ein zum Klönen und Quatschen, kombiniert mit Klassik, Jazz und Bildern aus der Vergangenheit in der Gaststätte Ortmann.

Die Musik nun wieder als Hobby

Eva-Maria Klose nahm als erstes auf der Bühne bei Donner Platz. „Das Geigelernen fiel mir nie schwer, erst im Studium musste ich lernen, wie man richtig übt“, erzählte sie von ihrem Studium und plauderte darüber, wie sie „in der letzten Kaschemme“ ihren Mann kennenlernte. Vom Sinfonieorchester wechselte sie zum Wirtschaftsstudium und genieße nun die Musik wieder als Hobby, wie sie sagt. Die von ihr mitgebrachten Fotos aus der Vergangenheit gaben kleine persönliche Einblicke preis.

Zwischen den Gesprächen gab das Quartett musikalische Kostproben. Sichtlich begeistert lauschten die Zuschauer unter anderem dem Divertimento in D-Dur von Mozart und der Pavane von Gabriel Fauré.

„Keine Prominenten, keine Persönlichkeiten“

Die Musikerin und die drei Kollegen erzählten in der zweistündigen Show von ihrem Leben, ihrer Leidenschaft zur Musik und boten spannende private Einblicke. „Keine Prominenten, keine Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen, dafür aber Menschen, die etwas Besonderes zu erzählen haben“, so kündigte Roland Donner seine Gäste an. Alle Vier begannen im zarten Alter von drei bis vier Jahren mit dem Musizieren und berichteten von beeindruckenden Lebensläufen. Peter Bork studierte unter anderem an der Berkeley University in San Francisco.

Hanno Fellermann spielte bereits während seiner Studienzeit im Orchester der Wiener Staatsoper und war an der Oper Frankfurt sowie am Nationaltheater Mannheim unter Vertrag. Er erzählte von zahlreichen Tourneen, die ihn in die USA, Japan und diverse Europäische Länder führten. Das Zusammenspiel mit seinem Kontrabass ermöglicht dem Ensemble musikalisch zwischendurch in das Jazz-Genre zu wechseln.

Bundespreisträger Jugend musiziert

Matthias Bruns an der Violine wurde Bundespreisträger bei Jugend musiziert. 2008 gründete er das Mercator Ensemble, ist außerdem Stimmführer der 2. Violinen der Deutschen Oper am Rhein, spielt im Orchester der Bayreuther Festspiele und ist Dozent an der Orchesterakademie. Seine Fotoauswahl zeigt außerdem eine gewisse Leidenschaft zu schnellen Autos, die bereits in sehr jungen Jahren begann, sowie diverse Treffen mit Prominenten während seiner Karriere.

Mit tosendem Applaus drückten die Zuhörer ihre Begeisterung für das Ensemble aus und forderten laut nach einer Zugabe. „Da bin auch ich sprachlos“, staunte Roland Donner.

Herzensprojekt „Lauf für die Liebe“

Nicht fehlen durfte das Herzensprojekt „Lauf für die Liebe“ des Moderators. Über 9000 Euro wurden beim vergangenen „Lauf für die Liebe“ eingenommen und auch mit dem Donner Talk unterstütze er das Projekt. Am Ende der Veranstaltung wurde ein Scheck zugunsten des Gemeinnützigen Vereins, der Kinder mit seltenen Krankheiten unterstützt, übergeben.

Auch das Coronavirus kam bei Donner vor. Denn einen kleinen Seitenhieb auf die aktuellen „Hamsterkäufe“ konnte sich der Kabarettist nicht verkneifen: „Mittlerweile gibt es in den Tierhandlungen gar keine mehr von den Tieren.“