Schwer schleppen sich die Basstöne vom Auftakt an durch die acht Takte. Acht Takte, die für die Bassfolge zur schier endlosen Tretmühle werden. Das Gehörte bohrt sich ins Gehirn ein. Und drumherum beginnen die Funken zu sprühen. Hell, schnell und sich im Funkenflug immer weiter steigernd. Johann Sebastian Bach schrieb seine Passacaglia c-moll (mit Fuge, BWV 562) in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, in ihrer psychedelischen Wirkung schlägt es jedes Rockstück des 20. Jahrhunderts. Am Sonntag goss Reinhold Richter Bachs ganze Klangfülle von der Orgeltribüne auf die mit über 200 Besuchern gefüllte St. Vincentius-Kirche . Was sollte dem noch folgen?

Die Antwort fand Pianist Sebastian Gahler mit seinem Jazz Trio, das für eines der außergewöhnlichsten Konzerte in der Orgelreihe von St. Vincentius im, Chorraum Platz genommen hat. Zunächst einmal bleiben Gahler, Nico Brandenburg am Kontrabass (er war u. a. Bassist von Rafael Cortés) und Ralf Gessler am Schlagzeug (u. a. Träger des neuen Deutschen Jazzpreises) nur die Verneigung vor dem Meister: die ersten 24 Takte des Barockstücks greifen sie quasi unverändert auf.

Moderne Jazz-Improvisationen als Antwort

Doch dann lässt Gahler dort, wo Bach seine barocken Variationen niederschrieb, ebenfalls notierte, moderne Jazzimprovisationen folgen. Die Passacaglia wirkt leichter, federnder und dann kommt der Bruch. Der schleppend-stampfende Rhythmus wird aufgebrochen. Nur noch die Akkordfolge hat nun das groovende, spielfreudige Jazznummer mit der Barockvorlage gemein.

„Orgel trifft Jazztrio“ war das Konzert der vier studierten Profimusiker am Sonntag übertitelt. Es wurde zu einer äußerst anspruchsvollen Auseinandersetzung mit Originalmusik für das Kircheninstrument, die Grenzen zwischen Jazz und Avantgarde waren fließend. Dies lag schon allein an den musikalischen Vorlagen. Bachs Passacaglia stand zwar im Mittelpunkt des Konzertes, aber Olivier Messiaen (1908 - 1992) war mit gleich drei Stücken vertreten.

So auch gleich zu Beginn. Eine atonale Klavier-Figur aufwärts, dann produziert Schlagzeuger Ralf Gessler experimentelle Klänge auf seinen Trommeln und Becken. Der Kontext erschließt sich erst später, als der Fokus vom Trio zur Orgel wechselt. Das Klaviermotiv war eine Umkehrung der aufsteigenden Tonfolge, von „La Vierge et l’Enfant“ und Messiaens Tonalität ist so frei wie das perkussive Spiel Gesslers.

Dann spielten die Musiker mit offenen Karten

Nachdem diese erste Aha-Erlebnis geglückt ist, spielen die Musiker mit offenen Karten, sprich: Das Publikum hört erst das Original und kann dann die Ideen, Techniken und Stilmittel und mit denen Sebastian Gahler Motive und Themen aus den Vorlagen destilliert, nachvollziehen.

Spannend, was das Gahler aus Messiaens einstimmig voranschreitenden „Subtilité des corps glorieux“ macht. Ein prägnant rhythmisches Motiv wird zur ostinaten Bassfigur, auf der sich moderner Jazz mit nervöser Energie voran bewegt.

Und dann werden die Rollen noch einmal vertauscht. Mit einer Mixtur aus dem Impressionismus eines Maurice Ravel und swingenden Jazz verabschiedet sich das Gahler Trio. Dann spielt Reinhold Richter die Vorlage dieser Bearbeitung, „Litanies“ von Jehan Alains (1911-1940). Ein lebhaftes, strahlendes Stück, dessen Temperament von der Orgel, der Königin der Instrumente, mit ihrem wuchtigen Klang mehr verkörpert werden kann, als es Flügel, Kontrabass und Schlagzeug zusammen möglich wäre.

Langer Applaus und vereinzelte stehende Ovationen für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis.

