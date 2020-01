Symbolbild. In die evangelische Sozialstation in Hiesfeld wurde eingebrochen.

Dinslaken. Bisher unbekannte Einbrecher sind in die evangelische Sozialstation in Hiesfeld eingedrungen. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Dinslaken: Einbrecher schlagen Scheibe von Sozialstation ein

Unangenehmer Start in den Tag für Mitarbeiter der Diakonie in Dinslaken: Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Räume der evangelischen Sozialstation an der Kirchstraße in Hiesfeld eingedrungen.

Ob sie Beute gemacht haben, war am Donnerstagmorgen noch offen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Sachschaden jedenfalls sei beträchtlich, sagte eine Polizeisprecherin.

Täter zerstörten Fensterscheibe mit Sonnenschirmfuß

Mit einem steinernen Sonnenschirmfuß hatten die Täter eine Scheibe der Sozialstation eingeworfen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Büros. Laut Polizei dürften die Täter den Ort ihrer kriminellen Aktion gezielt ausgesucht haben, sagte die Sprecherin.

Die Täter flüchteten unerkannt. Der Tatzeitraum wird zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr eingegrenzt, teilte die Polizei mit. Sie hofft nun auf Zeugen, die zur genannten Zeit in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Dinslaken, Telefonnummer: 02064/622-0. (dae)