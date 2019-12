Dinslaken: Schon wieder! Einbruch bei Juwelier Michels

Dinslaken. Der dritte Vorfall in zwei Jahren! Die Täter sind mit einem Auto in eine Scheibe des Ladens gefahren. Bei ihrer Flucht bauten sie einen Unfall.

Erneut hatten es Kriminelle auf den Dinslakener Juwelier Michels abgesehen. In der Nacht zu Mittwoch sind mehrere Täter in das Juweliergeschäft an der Voerder Straße eingebrochen. Das ist der dritte Fall in zwei Jahren.

Offenbar sind die Täter mit einem Wagen in eine der Scheiben des Geschäfts an der Voerder Straße gefahren, bestätigt die Polizei exklusiv auf NRZ-Nachfrage. Die Scheibe ist nun provisorisch geschlossen. Sie sind in das Ladenlokal gelangt und haben offenbar versucht, mehrere Vitrinen aufzubrechen. Mit ihrer Beute sind sie Richtung Duisburg geflüchtet – und haben dort einen Unfall gebaut, Die Polizei konnte die Täter festnehmen. Ob es sich dabei um dieselben Männer handelt, die im vergangenen Jahr den Juwelier überfallen haben, ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. (aha)

Weiterer Bericht folgt.