Dinslaken: genügend Platz für Kinder aus Flüchtlingscamps

Die Stadt Dinslaken möchte minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge aus den überfüllten Lagern in Griechenland aufnehmen. Die Stadtverwaltung will der Politik dazu kurzfristig einen Beschlussvorschlag vorlegen.

„Dinslaken unterstützt Hilfe für Flüchtlinge“, heißt in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt. Ebenso wie es bereits andere Kommunen signalisiert haben, seit auch die Stadt Dinslaken bereit, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den überfüllten Camps in Griechenland aufzunehmen und diese grundsätzliche Bereitschaft dem Städte-Netzwerk „Sicherer Hafen“ im „Rahmen des solidarischen Miteinanders“ mitteilen, so die Stadt Dinslaken.

Appell an Städtebündnis

Nachdem die Bundesregierung einen entsprechenden Vorstoß des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck abgelehnt hat, erklärten immer mehr Kommunen ihre Bereitschaft, zu helfen. Dazu gehören etwa Düsseldorf, Dortmund und Potsdam, das auch koordinierende Stadt im Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ ist. Potsdam hat an die 120 Mitglieder des Städtebündnisses appelliert, zu prüfen, ob sie ebenfalls geflüchtete Kinder aufnehmen können. Auch aus Düsseldorf gab es einen entsprechenden Aufruf.

Dinslaken ist seit Oktober „Sicherer Hafen“

Die Stadt Dinslaken hat sich im Oktober 2019 mit großer Ratsmehrheit zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt. Die Stadt ist mittlerweile dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ beigetreten und würde 50 aus Seenot gerettete Flüchtlinge mehr aufnehmen als die Aufnahmequote vorsieht. Nach dem Appell aus Düsseldorf wollte die Dinslakens ein Signal setzen, so Stadtsprecher Marcel Sturm.

Bislang seien der Stadt über die Sicherer-Hafen-Quote noch keine Menschen zugewiesen worden. Die Kapazitäten seien aber - trotz der notwendigen Sanierung von Gebäuden auf dem Fliehburg-Gelände – vorhanden. Derzeit seien dort 300 Plätze frei - bei einer Zweierbelegung. Auch eine Dreierbelegung sei möglich. „Wir kriegen das hin“, sagt Marcel Sturm.

So werden alleinstehende minderjährige Flüchtlinge in Dinslaken untergebracht

Flüchtlinge im Kindesalter werden zudem anders untergebracht und betreut als Erwachsene, erläutert Marcel Sturm. Derzeit leben in Dinslaken 22 unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Sie wohnen entweder in Pflegefamilien oder in einer speziellen Wohngruppe der Caritas: die Villa Valentin in Dinslaken bietet bis zu zehn unbegleiteten Flüchtlingen unter 18 Jahren ein neues Zuhause.

Außerdem gehe es bei der Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen um andere Maßstäbe, als bei der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015. Potsdam etwa, eine Stadt mit 175.000 Einwohnern, hat sich bereit erklärt, fünf unbegleiteten minderjährigen Migranten Zuflucht zu bieten.

Die Stadt will eine Beschlussvorlage für die Politik erstellen

Wie viele minderjährige Flüchtlinge Dinslaken aufnehmen würde und wie Unterbringung organisiert würde, diese Fragen will die Stadt will nun kurzfristig klären. Auch müsse die Zuweisung übers Land erfolgen. Dem Stadtrat werde ein entsprechendes Konzept vorgelegt.

>>Hintergrund

Auf den griechischen Inseln leben derzeit nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) über 40.000 Asylsuchende. 2000 seien alleinstehende Minderjährige.