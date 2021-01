Dinslaken: Grüne Jugend sammelt Althandys zum Recyceln

Die Grüne Jugend Dinslaken sammelt alte Handys. Sie können ab Montag, 11. Januar, im Bioladen Dinslaken an der Hans-Böckler-Straße 9 in einer Sammelbox abgegeben werden.

Dinslaken. Nicht mehr benötigte Handys bloß nicht einfach wegschmeißen! Sie enthalten viele wertvolle Bestandteile wie Gold, Silber oder Platin.

Ab Montag 11. Januar, können Althandys samt Ladegerät im Bioladen Dinslaken an der Hans-Böckler-Straße 9 abgegeben werden. Dort haben die jungen Grünen am Eingang eine Sammelbox für ausgediente Mobiltelefone aufgestellt.

Sie enthalten wertvolle Metalle wie Gold, Silber oder Platin, deren Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für Menschen und Umwelt verbunden ist. Die Arbeit in den Minen ist häufig gefährlich, der Lohn gering und Kinderarbeit keine Seltenheit.

Handys lange nutzen und nachher nicht einfach wegwerfen!

Umso wichtiger ist es, dass Mobiltelefone lange genutzt werden und anschließend nicht in der Schublade verschwinden, sondern recycelt werden. So können Rohstoffe zurückgewonnen werden und auch der illegale Export von Elektroschrott in Länder des Südens wird vermieden.

Alle gesammelten Handys werden fachgerecht recycelt oder, wenn sie noch verwendbar sind, nach einer professionellen Datenlöschung weiterverwendet. Auf Nummer sicher geht man beim Datenschutz, indem vor Abgabe des Handys möglichst alle persönlichen Daten gelöscht und die SIM- sowie die Speicherkarten entfernt werden.

Der Erlös kommt Menschenrechtsprojekten zugute. Informationen zur Handy-Sammelaktion sowie zur Produktion und Entsorgung von Mobiltelefonen gibt es auf www.handyaktion-nrw.de.