Dinslaken: Grüne kritisieren den Planungsdezernenten

Bei einem Treffen im Ratssaal soll am Donnerstag, 7. Januar, ein Investor für die Fläche an der Barmingholtener Straße vorgestellt werden.

Dinslaken Thomas Palotz wird von den Grünen beim Kooperationsstandort Barmingholten eine "nicht transparente" Informationspolitik vorgeworfen.

Dinslaken. Gar nicht einverstanden ist die Ratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen damit, wie Planungsdezernent Dr. Thomas Palotz in den vergangenen Wochen und Monaten über Entwicklungen beim geplanten Kooperationsstandort Barmingholten informiert habe. Mit Blick auf die für Donnerstag, 7. Januar, anberaumte Informationsveranstaltung mit Vertretern des Unternehmens Thyssen-Krupp heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen, die Informationspolitik sei "nicht transparent". Bei dem Treffen will der Eigentümer der Fläche, Thyssen-Krupp, einen Investor vorstellen.

Von Anfang an haben die Dinslakener Grünen sich gegen die Ausweisung des Areals in Barmingholten als GIB durch den Regionlaverband Ruhr (RVR) ausgesprochen. Daran werde der Termin am Donnerstag nichts ändern. Auch die bislang von der Verwaltung vorgelegte Stellungnahme werden die Grünen ablehnen.

Konkrete Informationen

„Nachdem die Fragen zum geplanten Kooperationsstandort in Barmingholten seit Monaten immer nur nach der Salamitaktik beantwortet oder eben nicht beantwortet wurden, kommt nun kurz vor der Abstimmung im Hauptausschuss mit kurzfristiger Einladung eine Vorstellung der geplanten Maßnahmen", so die Grünen. Knapp zwei Monate nach dem eigentlich angesetzten Ratsbeschluss im November 2020 würden plötzlich der Eigentümer der Fläche, ein möglicher Investor und ein bereits eingebundenes Planungsbüro bereitstehen, um das kurz vor dem Scheitern stehende Projekt zu retten. Kritisiert wird, dass nur fünf Tage vor dem Beschluss über die Stellungnahme der Stadt, die Kommunalpolitik erstmals Informationen über konkrete Planungen erhalte.

Wunsch wurde nicht erfüllt

"Als im November 2020 gebeten wurde, alle Informationen im nächsten Planungsausschuss vorzulegen, damit sich ein umfassendes Bild gemacht werden könne, wurden diese Informationen zum Stand des Verfahrens und der bereits erfolgten Absprachen nicht offen dargelegt. Warum dann plötzlich jetzt? Und was gibt es immer noch, was wir nicht wissen?“, fragt Fraktionssprecherin Beate Stock-Schröer.

Fraktionssprecher Niklas Graf betont, dass verantwortungsvolle Entscheidungen einen angemessenen Vorlauf und die Beratungen in und zwischen den Fraktionen brauchen. Er vermisst, dass die Fachpolitiker, die Öffentlichkeit und die Bürgerinitiative nicht eingebunden werden. Graf kritisiert, dass es bislang keine schriftlichen Informationen vorliegen. Und ein solches Treffen müsse mit Blick auf den verlängerten Lockdown digital stattfinden.

Weitere Berichte aus Dinslaken, Voerde und Hünxe unter nrz.de/dinslaken.