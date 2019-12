In Dinslaken wurde die 72 Tonnen schwere Hülle eines Blockheizkraftwerks mit einem 300 Tonnen-Kran an ihren Bestimmungsort gehoben.

Dinslaken. In Dinslaken wurde die 72 Tonnen schwere Hülle eines Blockheizkraftwerks mit einem 300 Tonnen-Kran an ihren Bestimmungsort gehoben.

Dinslaken: Hier hängen 72 Tonnen in der Luft

Die Hülle des Blockheizkraftwerks in Hiesfeld wurde am Dienstagvormittag an Ort und Stelle gesetzt. Dabei ging es um Millimeterarbeit mit echten Schwergewichten: Die 72 Tonnen schwere Hülle wurde von einem 300 Tonnen schweren Kran auf ihre Position gehoben - ganz dicht am Schornstein des Heizkraftwerks der Fernwärmeversorgung Niederrhein vorbei.

Straße Auf dem Loh war schon Montag gesperrt

Die Straße Auf dem Loh war schon am Montag gesperrt, Fußgänger wurden über den Schulhof des GHZ umgeleitet – Vorbereitungen für den Aufbau des neuen Erdgas-Blockheizkraftwerks, mit dem die Stadtwerke die Versorgungssicherheit in Hiesfeld erhöhen und die CO2-Bilanz senken wollen. Das Betongehäuse musste mit dem Tieflader möglichst nah an seinen Aufstellungsort hinter dem Heizkraftwerk gelangen. Der Kran hob es vom Tieflader und brachte es Stück für Stück an Ort und Stelle. Etwa eine Stunde dauerte der Vorgang.

Generator wird durchs Dach gehoben

Nun fehlt noch der Generator, das Herzstück des BHKW. Er wird am Mittwoch, 4. Dezember, angeliefert, durch das noch offene Dach des Betongehäuses gehoben und eingebaut. Erst wenn Zubehör und Schaltschränke im Inneren des BHKW stehen, wird das 28 Tonnen schwere Dach der Betonschallhaube aufgesetzt. Gegen 15 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein. Wenn das BHKW läuft, könnte es 1420 Dreipersonenhaushalte im mit Wärme versorgen. (aha)