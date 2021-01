Dinslaken: Online-Videokonferenzen und Telefonsprechstunden

Dinslaken Das Berufskolleg Dinslaken bietet jetzt Online-Videokonferenzen und Telefonsprechstunden zur Information über Bildungsangebote.

Dinslaken. Aufgrund der Pandemie mussten die Infoveranstaltungen des Berufskollegs an den

Schulen der Sekundarstufe I sowie Informationsabende im Berufskolleg ausfallen. Deshalb gibt es ab Donnerstag, 7. Januar 2021, einige Angebote, bei denen sich Schülerinnen und Schüler

der Abschlussklassen der Sekundarstufe I sowie deren Eltern über das gesamte Bildungsangebot informieren können.

• Telefon-Hotline zu allen Bildungsangeboten am Donnerstag, 7. Januar, von 13.30 bis 15:30 Uhr unter Tel. 02064 4770-24 und 02064 4770-25. Sollten die Telefonanschlüsse durch zahlreiche Anrufe besetzt sein, können Ratsuchende auch per E-Mail an Anmeldeberatung@bkdin.de um Rückruf bitten.

• Telefon-Hotline speziell zu den Bildungsgängen der beruflichen Gymnasien am Montag, 11. Januar, von 16 bis 17 Uhr unter Tel. 0157 52837270. Sollten die Telefonanschlüsse durch zahlreiche Anrufe besetzt sein, können Ratsuchende auch per E-Mail an VOE@bkdin.de um Rückruf bitten.

• Am Montag, 11. Januar, um 18 Uhr werden alle Bildungsgänge in Form einer Videokonferenz

vorgestellt. Diese Veranstaltung wird an dem Tag um 19.30 Uhr sowie am Dienstag, 12. Januar, um 18 Uhr und um 19.30 Uhr wiederholt.

Fragen können im Chat gestellt werden

Diese Informationsveranstaltungen werden als Videokonferenzen online durchgeführt. Es besteht

die Möglichkeit, während der Vorträge Fragen im Chat zu stellen. Um eine Übersicht über die zu erwartenden Teilnehmerzahlen zu bekommen, bittet das Berufskolleg um eine vorherige Anmeldung über das Anmeldeformular auf www.bkdin.de unter „Bevorstehende Veranstaltungen“.

Die angemeldeten Gäste werden dann per E-Mail über das Verfahren informiert. Zielgruppen sind Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Sekundarstufe I sowie deren Eltern.

Der Link zur Teilnahme wird jeweils eine Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung auf der Homepage des Berufskollegs bekannt gegeben. Die Teilnahme an der Videokonferenz ist mit allen digitalen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop, PC) möglich, die einen aktuellen Browser besitzen.

Weitere Informationen sind der Homepage des Berufskollegs Dinslaken unter www.bkdin.de zu entnehmen.