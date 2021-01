Dinslaken: Scheibe wurde mit einem Gullydeckel eingeworfen

Nach einem Einbruch an der Otto-Lilienthal-Straße in Dinslaken sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Dinslaken. Bei einem Einbruch in ein Geschäft an der Otto-Lilienthal-Straße entwendeten die Täter eine Geldkassette. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Geldkassette und ein Sparschwein haben unbekannte Täter erbeutet, die in Dinslaken an der Otto-Lilienthal-Straße in der Zeit von Freitag, 18.15 Uhr, bis Montag, 8.45 Uhr, in ein Geschäft eingebrochen sind. Mit einem Gullydeckel haben sie eine Fensterscheibe eingeworfen. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken zu melden. Die Wache ist unter der Rufnummer 02064/622-0 zu erreichen.

Weitere Nachrichten aus Dinslaken, Voerde und Hünxe unter www.nrz.de/staedte/dinslaken-huenxe-voerde/.