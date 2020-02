Dinslaken: „Tratsch“ in der Kathrin-Türks-Halle

Sie machen tatsächlich da weiter, wo sie aufgehört haben. Am 11. November 2015 schlüpfte Heidi Mahler in der Kathrin-Türks-Halle in die Parade-Rolle ihrer Mutter beim Ohnsorg-Theater, der „Meta Boldt“ in „Tratsch im Treppenhaus“. Acht Wochen später war die Halle dicht, die Komödie war die letzte Veranstaltung des städtischen Fachdiensts Kultur vor der Schließung und der noch andauernden Sanierung.

„Und Schnitt“, möchte man sagen. Denn wenn der Fachdienst am Dienstag dem Kultur- und Partnerschaftsausschuss das geplante Programm der Spielzeit 2020/2021 vorlegt, wird man auf just diesen Theaterklassiker mit Heidi Mahler stoßen. „Tratsch im Treppenhaus“ soll die letzte Veranstaltung in der Aboreihe „Schauspiel“ in der Spielzeit sein. Und die erste Theaterveranstaltung der Stadt in der sanierten Kathrin-Türks-Halle.

Was dazwischen geschah? Eigentlich recht viel. In der Spielzeit 2016/17 knickten die Besucherzahlen schon allein durch die kleineren Kapazitäten der Ausweichorte auf 15.541 ein, sie erholen sich langsam, auch wenn mit 17.894 zahlenden Gästen noch nicht wieder das Niveau von den Jahren vor der Hallenschließung erreicht ist. Die prozentual erfolgreichste Reihe findet ohnehin im Dachstudio statt, Kabarett - III schlägt insgesamt mit einer Auslastung von 98 Prozent zu Buche.

Es wird keine Experimente geben

Hier wird es auch in der kommenden Spielzeit keine Experimente geben. Gebucht werden Martin Zingsheim, Stefan Waghubinger, Michael Feindler und Fatih Cevikkollu, den Anfang macht Benjamin Eisenberg, der sich das Dachstudio bereits als Gast von Heike Becker und Kerstin Sierp ansehen konnte.

Carmela de Feo, genannt La Signora, tritt mit ihrem neuen Programm „Allein unter Geiern“ in der Reihe „Kleinkunst unterm Dach“ auf. Wenn die Nachfrage dafür nur halb so groß ist wie derzeit für die Kartenverlosung für ihren Auftritt bei „Kult im Gas(t)werk“, dürfte der Abend in kürzester Zeit ausverkauft sein. Voll dürfte es auch werden, wenn Matthias Reuter erklärt: „Wenn ich groß bin, werde ich Kleinkünstler“. Olaf Bossi und David Kebekus komplettieren die Reihe.

Tribünenhaus der Trabrennbahn, Aula des OHG, Aula der EBGS, Kathrin-Türks-Halle. Die Burghofbühne nimmt in der kommenden Saison alle Premieren-Spielorte mit. Neben Shakespeares nicht verblassendem „Sommernachtstraum“, Falladas „Kleiner Mann – was nun?“ und der Bürokomödie „Maier, Wagner, Schmitt“ darf man auf einen besonderen Abend gespannt sein: Unter dem Titel „Berlin kann jeder – Dinslaken muss man wollen“ blicken Schauspieler, Künstler und Stadtpersönlichkeiten auf die „Provinz“.

Reihe der Tournee-Theater-Produktionen

Mit Molières „Streiche des Scapin“ beginnt die Reihe der Tournee-Theater-Produktionen. „Seite Eins!“ ist ein Einpersonenstück mit Ingolf Lück, „Die Strategie der Schmetterlinge“ ein Krimi für zwei Schauspielerinnen. In „Der Sittich“ blickt Audrey Schebat hinter die Kulisse eines Ehestreits.

2021 wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. „Die letzten Tage“ erinnert an die Widerstandskämpferin der „Weißen Rose“. Ebenfalls ein historisches Thema, wenn auch nicht Teil der städtischen Abo-Reihen: In „Roter März“ erzählt Adnan Köse die Geschichte Lohbergs zwischen 1912 und 1920, die Stadt ist einer der Kooperationspartner.

Das Programm sowie etwaige Zuschüsse für Vereine und Kulturschaffende werden alljährlich als Konzept dem Kultur- und Partnerschussausschuss zur Verabschiedung vorgelegt: eine Formsache. Das dürfte auch bei diesem abwechslungsreichen Veranstaltungsmix nicht anders sein.

Die Konzerte der musischen Vereinigungen, „Klassik in der Tiefgarage“, die gemeinsame Abo-Reihe mit der Jazz Initiative im Ledigenheim, die Sinfonie-Konzerte mit dem Dinslakener Kammerorchester und die Seniorennachmittage im Dachstudio sind auch für die kommende Spielzeit wieder eingeplant. Dazu unterstützt die Stadt die Talk-Show „Das Maaß ist voll“ und stellt das Dachstudio wieder für die „Acoustic Lounge“ und den Poetry Slam zur Verfügung.

Für Kinder gibt es das beliebte Figurentheater im Dachstudio, auf der großen Bühne stehen u.a. Peter Pan, der Räuber Hotzenplotz und Mogli. Im Burgtheater soll viermal Kindertheater im Rahmen der Kinderferientage geboten werden, auch das Kinderstück im Fantastival wird mit städtischen Mitteln finanziert.