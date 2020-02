Dinslaken: Verfolgungsfahrt mit einem 16-Jährigen

Dinslaken. Der Jugendliche fiel einem Polizeibeamten durch seine „rasante Fahrweise“ auf. Für die Mutter des 16-Jährigen gab es eine böse Überraschung.

Auch wenn der wendige City-Flitzer mit E-Motor von der Polizei nur für Logistikfahrten eingesetzt wird, konnte der Fahrer des „Polizei-e-up“ helfen, einen 16-Jährigen zu erwischen, der sich das Auto seiner Mutter ausgeliehen hatte und ohne Führerschein eine Runde durch Dinslaken drehte.

Rote Ampel missachtet

Am Freitagnachmittag war ein Polizeibeamter mit dem kleinen Flitzer, der ein deutlich sichtbares Polizei-Logo trägt, unterwegs, als ihm auf der Karl-Heinz-Klingen-Straße die „rasante Fahrweise“ des Fahrers eines schwarzen Pkw auffiel. Zügig und ohne gesetzt Blinker bog er nach links in die May-Eyth-Straße ab, danach überholte der Fahrer auf der Otto-Lilienthalstraße trotz durchgezogener Linie einen Fahrschulwagen.

An der Kreuzung Hanielstraße/Hünxer Straße zog der Fahrer vor einer roten Ampel auf die Linksabbiegerspur und bog dann nach rechts auf die Hünxer Straße. Hier erhöhte der Fahrer das Tempo und fuhr schließlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Krusenstraße durch eine 30er-Zone. An der Kreuzung Hanielstraße/Ziegelstraße zeigte die Ampel rot, doch der Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter.

Fahrzeug kam ins Schleudern

Wegen der risikoreichen Fahrt ließ sich der Polizeibeamte zurückfallen, ihm entging aber nicht, dass der Fahrer des schwarzen Pkw auf der Ziegelstraße nach einem Überholmanöver ins Schleudern kam und den Wagen aber noch abfangen konnte. An der Kreuzung Ziegelstraße/Oberhausener Straße /Karl-Heinz-Klingen-Straße fuhr er in der Mitte zwischen zwei Autos durch, die vor einer roten Ampel standen.

Dabei beschädigte er den Außenspiegel einer 38-jährigen Dinslakenerin, die mit ihrem Auto vor der Ampel wartete. Der Fahrer des schwarzen Pkw hingegen setzte seine Fahrt in gleichem Tempo fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Danach verlor sich die Spur zunächst, bis Polizeibeamte den Kleinwagen, seine Halterin und ihren 16-jährigen Sohn an der Halteranschrift antrafen.

Der 16-Jährige fiel schon in Düsseldorf auf

Als die Polizeibeamten die Halterin mit den Vorfällen konfrontierten, fiel diese aus allen Wolken. Ihr 16-jähriger Sohn gab anschließend zu, dass er sich das Auto seiner Mutter für einen „Ausflug“ ausgeliehen hatte. Polizeibeamte fanden unterdessen heraus, dass sich der Jugendliche das Auto bereits am vergangenen Dienstag für einen nächtlichen Abstecher nach Düsseldorf „ausgeliehen“ hatte. Natürlich auch ohne das Wissen seiner Mutter. Dort war er ebenfalls einer Streifenwagenbesatzung auf der Arnheimer Straße aufgefallen, der Führerscheinkontrolle entzog sich der 16-Jährige dann allerdings auch durch Flucht.