Dinslaken: Verwirrung um vorzeitige Impfung für Senioren

Dinslaken Durch ein Missverständnis warteten einige Mieter der Wohnungen am Kurt-Schumacher-Haus in Hiesfeld umsonst auf die Spritze.

Zu einigen Missverständnissen kam es wohl am Donnerstag während des Impftermins am Awo-Seniorenzentrum Kurt-Schumacher-Haus. Früh morgens waren die geforderten Impfstoffe angekommen, berichtet Heimleiterin Christiane Holstein. Zügig schritten die Impfungen voran, die Bewohner erhielten ihre Dosis und auch die Mitarbeiter des Frühdienstes bekamen die nötige Impfung. Doch es blieb Impfstoff übrig. Also schickte man den Hausmeister in die Seniorenwohnungen, um dort nachzufragen, wer von den Mietern sich bereits vorzeitig impfen lassen wolle – für sie gibt es die Termine regulär erst ab dem 8. Februar. Die Nachfrage verstanden wohl die meisten Hausbewohner als Aufforderung, schon am Donnerstag zur Impfung zu gehen. „Wir sind geradezu überrannt worden“, erklärt die Heimleitung. Und genau hier zeigte sich das Missverständnis.

Anruf der Mutter

Monika Kobus erhielt einen Anruf der pflegebedürftigen Mutter, die sie bat, vorbeizukommen, um sie zur Impfung zu begleiten. Gesagt, getan: „Wir standen eineinhalb Stunden draußen in der Kälte, hatten bereits die Erklärungen abgegeben und die erforderlichen Tests überstanden“, sagt Monika Kobus. Nur, sie hatten, wie viele andere, das Pech, nun doch nicht geimpft werden zu können. Der Impfstoff war nicht mehr vorhanden. „Doch später standen junge Leute vor dem Heim und wurden geimpft“, sagt Kobus. „Stimmt“, sagt Christiane Hochstein, „dabei handelte es sich um unsere Mitarbeiter, die eigentlich erst während ihrer Nachmittags- oder Spätschicht geimpft werden sollten. Wir waren nur gut durchgekommen und haben unsere Mitarbeiter angerufen und gebeten, vorher vorbeizukommen. So mussten die impfenden Ärzte nicht nach Stunden noch einmal wiederkommen oder solange im Heim warten.“

264 Menschen geimpft

Dass dabei auch Pfleger aus Wesel waren, sei verständlich. Immerhin wohnten die Mitarbeiter nicht nur in Dinslaken. „Aus manchen Fläschchen konnten die Ärzte nur fünf, aus anderen sechs und sogar sieben Impfdosen ziehen“, berichtet Holstein. Es gab also nur zwei Möglichkeiten: die Impfdosen, die zuviel waren, wegzuschmeißen oder die Senioren aus den Wohnungen, soweit der Impfstoff reichte, zu versorgen. „Und dabei konnten wir vorher nicht sagen, wie viele Impfdosen wir letztendlich verteilen konnten.“ 264 Menschen, Seniorenheimbewohner, die Mitarbeiter und schließlich auch einige Bewohner der Seniorenwohnungen konnten so am Donnerstag geimpft werden. Es sei eine logistische Mammutaufgabe, sowohl für das Heim als auch für die Impfteams, den Impfablauf zu gestalten.

Man tue alles, um dies so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen. Natürlich sei es wünschenswert, alle Menschen auf einmal impfen lassen zu können, aber dies gebe der wenige vorhandene Impfstoff nun einmal nicht her. „Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, die seit Monaten ununterbrochen versuchen, die Senioren in unserem Heim zu versorgen, ihnen die Angst zu nehmen, die Einsamkeit und dafür zu sorgen, dass das Virus nicht zu uns vordringen kann“, berichtet Christiane Holstein. Bislang sei kein positiver Fall aufgetreten.