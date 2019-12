Dinslaken/Voerde. Das bietet das Wochenende in Dinslaken und Voerde: Weihnachtsliedern in der Kirche lauschen oder doch lieber Schlagern auf dem Neutorplatz?

Dinslaken, Voerde, Hünxe: Hier ist am Wochenende was los!

Hatten Sie schöne Weihnachtstage? Haben Sie die Tage mit Ihren Familien verbracht und konnten endlich wieder etwas zur Ruhe kommen? Wir hoffen es sehr!

Wollen Sie weiterhin etwas Ruhe genießen? Das ist kein Problem – denn in den Veranstaltungssälen bleibt es auch „zwischen den Jahren“ relativ ruhig. Darauf haben Sie nun aber keine Lust mehr? Auch kein Problem!

Hier kommen unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende von Freitag, 27. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember.

Hier spielt die Musik!

Nach den erfolgreichen Konzerten in den vergangenen Jahren laden die St. Paulus Gospelsingers auch in diesem Jahr zu einem besonderen Weihnachtskonzert in der Weihnachtszeit ein. Es findet am Sonntag, 29. Dezember, um 18 Uhr statt. In der weihnachtlich geschmückten Pauluskirche am Akazienweg 1a in Voerde singt der Chor an der Krippe die schönsten Gospels zur Weihnachtszeit. Weihnachtslieder gehören zum „Fest der Liebe“ wie Christbaum, Spekulatius und Bescherung. Kaum eine Kindheitserinnerung an Weihnachten bleibt beim Hören der Melodien unberührt – unwillkürliches Mitsummen inklusive. Aus diesem Grund möchte der Gospelchor mit den Besuchern die Lieblingsweihnachtslieder gemeinsam singen. Ein Weihnachtskonzert nicht nur zum Hören, sondern zum Mitsingen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden für die Chorarbeit wird am Ausgang gebeten.

Das auch noch!

Der Weihnachtsmarkt vor der Neutor-Galerie ist am Freitag und Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Derweil die Bühne während der Weihnachtsfeiertage leer blieb, gibt es an diesem Wochenende nochmal einige Programmhighlights zu sehen: Am Freitag, 27. Dezember, sorgt die deutschsprachige Rock’n’Roll-Live-Band „Danny and the chicks“ ab 18 Uhr für Stimmung. Am Samstag, 28. Dezember, steht dann um 18 Uhr die deutsche Schlagersängerin Xandra Hag auf der Bühne und um 19 Uhr der deutsche Schlagersänger Michael Morgan. Das große Finale auf dem Neutor-Weihnachtsmarkt gestaltet ebenfalls ein bekannter deutscher Schlagersänger: Jörg Bausch spielt am Sonntag, 29. Dezember, um 16.30 Uhr auf der Weihnachtsmarktbühne und verabschiedet damit die Saison 2019.