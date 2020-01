Dinslaken, Voerde, Hünxe: Hier ist am Wochenende was los!

Von neuer Musik für Kinder bis zu einem goldenen Chorleiterjubiläum. In diesem Wochenende in Dinslaken, Voerde und Hünxe steckt Musik.

Hier spielt die Musik!

Die Arbeitsgemeinschaft musischer Vereinigungen Dinslaken eröffnet den Reigen ihrer Konzerte in Kooperation mit dem Fachdienst Kultur am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr mit einem Winterkonzert. Im Dachstudio Dinslaken konzertieren das Akkordeonorchester 1980 Dinslaken/Oberhausen unter der Leitung von Johannes Burgard und das Ensemble Giocoso des Mandolinenvereins Harmonie. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Tschaikowski, Reger und Piazzolla. Tickets gibt es für 10 Euro in der Stadtinformation im Rittertorhäuschen, Restkarten an der Abendkasse.

„Wie klingt meine Stadt?“: Dieser Frage geht das Team der Dinslakener Kinderkonzerte gemeinsam mit dem Ensemble CRUSH und Grundschulkindern der GGS Lohberg nach. Am Samstag, 1. Februar, wird im Ledigenheim Lohberg, Stollenstraße 1, bei den Kleinen – und den sie begleitenden Großen? – die Lust auf Neue Musik geweckt. Das kindgerecht moderierte Konzert beginnt um 11 Uhr und dauert rund 45 Minuten. Kostenlose Tickets gibt es in der Stadtinformation im Rittertorhäuschen und vielleicht noch vor Konzertbeginn im Ledigenheim.

Der Ausnahmegitarrist Dennis Hormes und der Singersongwriter Dennis Eminger treten am Samstag, 1. Februar, im Tom‘s, in Dinslaken an der Thyssenstraße 78 auf. Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. Zeitgleich heben im Yukon Saloon im Gewerbegebiet Dinslaken-Süd die LenneRockets ab.

Dennis Hormes Foto: Privat / k_V

Der Posaunchor und der Jugendchor, die kleine Domkantorei und der 3-G-Chor der Kirchengemeinde Götterswickerhamm bieten am Samstag, 1. Februar, um 17 Uhr ein Programm mit viel Spaß beim Mitsingen in der Schinkelkirche. Der Eintritt zum Konzert des Fördervereins Ev. Kirche Götterswickerhamm ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Am Sonntag, 2. Februar, präsentieren um 18 Uhr in der Ev. Stadtkirche Dinslaken an der Duisburger Straße Mitglieder des studio-orchesters Duisburg mit befreundeten Musikern in kleinen Besetzungen kammermusikalisches aus verschiedenen Epochen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Hans Dieter Rohde, Chordirektor ADC, feiert ebenfalls am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr sein 50-jähriges Jubiläum mit einem Dankeskonzert in der St. Albertus-Magnus-Kirche in Hünxe Bruckhausen. Dem „Dank sei dir Herr“ mit ausschließlich geistlicher Musik schließen sich der Gemischte Chor Bucholtwelmen, die Sorelle bel canto, der Frauenchor Drevenack, der MGV „Eintracht“ Voerde, der Quartettverein Hiesfeld sowie Dr. Thomas Harnath und Marco Rohde an. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Der Gemischte Chor Bucholtwelmen unter Leitung von Hans Dieter Rohde. Gemeinsam feiert man am Sonntag dessen goldenes Chorleiter-Jubiläum in St. Albertus Magnus. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services / FUNKE Foto Service

So ein Theater!

„Zuckerbrot und Peitsche“ gibt es am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr im Dachstudio Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße 84, wenn das Walsumer Amateur-Theater von Silke Jurk Frederic Deweys Verwechslungskomödie auf die Bühne bringt. Die zweite Aufführung ist am Sonntag, 2. Februar, ab 16 Uhr, ebenfalls im Dachstudio. Der Eintritt kostet an der Abendkasse beide Male jeweils 28 Euro.

Wort gehalten!

Ingo Fischer ist mit vielen alten Menschen gemeinsam deren letzten Lebensweg gegangen. Die bewegenden und berührenden Geschichten hat er in einem Buch „Lebenswege“ festgehalten. Aber auch private Momente schildert der Autor eindrucksvoll in seiner Lesung am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr in Chrissi’s Kostbar an der Duisburger Straße 26 in Dinslaken.

Das auch noch!

Der VKV feiert erstmalig am Freitag, 31. Januar, einen Maskenball im Gasthaus Möllen. Das närrische Treiben beginnt um 20.11 Uhr.

Die Damen des 1. Dinslakener Narrenkomitee „Die Pinguine“ halten am Sonntag, 2. Februar, um 11.11 Uhr ihre 35. Damensitzung im Tribünenhaus der Trabrennbahn an der Bärenkampallee in Dinslaken.

Das Trio Treventi präsentiert am Sonntag, 2. Februar, um 15 Uhr Abwechslungsreiches und Unterhaltsames zum Thema „Spieglein, Spieglein an der Wand“ im Gemeindehaus Betsaal Bruch an der Wilhelminenstraße 12. Der Eintritt zum Nachmittag mit Geschichten, Gedichte und Musik zum Phänomen des „Sich-Spiegelns“ inklusive Kaffee und Kuchen ist frei, es wird aber um eine Spende gebeten.