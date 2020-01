Dinslaken, Voerde, Hünxe: Wahlbezirke werden neu eingeteilt

Die Kommunen müssen sich erneut mit der Einteilung ihrer Wahlbezirke für die Kommunalwahlen am 13. September 2020 auseinandersetzen. Notwendig macht dies ein Urteil, das der Verfassungsgerichtshof (VGH) in Münster am 20. Dezember 2019 gefällt hat: Demnach darf die Einwohnerzahl je Wahlbezirk künftig nur noch um maximal 15 Prozent nach unten und oben vom Durchschnittswert abweichen. Vor dem Urteil waren noch Abweichungen von bis zu 25 Prozent möglich.

Auch in den Rathäusern in Dinslaken, Voerde und Hünxe musste also neu gerechnet werden. In Hünxe haben die Mitglieder des Wahlausschusses bereits am Mittwochabend über die Neuerungen gesprochen, in Dinslaken und Voerde stehen die entsprechenden Sitzungen noch bevor (näheres dazu siehe unten). Die Größen der Wahlbezirke müssen bis spätestens zum 29. Februar überprüft, falls erforderlich, neu eingeteilt und dem Land NRW mitgeteilt werden.

Die Situation in Dinslaken

6 Wahlbezirke der insgesamt 22 in Dinslaken verzeichnen nach den neuen Vorgaben Abweichungen von mehr als 15 Prozent nach oben oder unten. „Diese Wahlbezirke werden angepasst werden müssen, aber das hat natürlich wiederum auch Folgen für weitere Wahlbezirke, so dass sich die Zahl der anzupackenden Bezirkseinteilungen noch nicht genau beziffern lässt“, erläutert Stadtsprecher Marcel Sturm. Die Dinslakener Verwaltung erarbeite die erforderlichen Veränderungen derzeit, der Wahlausschuss soll dann am 26. Februar „fristgerecht“ entscheiden.

In Dinslaken liegt die Durchschnittsgröße der Wahlbezirke bei 2864 Einwohnern je Bezirk. Das bedeutet, dass eine Überschreitung bis maximal 3294 und eine Unterschreitung bis maximal 2434 Einwohner gesetzlich erlaubt ist. Die Wahlbezirke 4, 5, 6, 7, 10 und 22 erfüllen diese Vorgaben nicht. In Wahlbezirk 4 gibt es derzeit laut der Verwaltung 2407 Einwohner, also 27 zu wenig; in Wahlbezirk 5 derzeit 2230 Einwohner (204 zu wenig); in Wahlbezirk 6 derzeit 2426 Einwohner (acht zu wenig); in Wahlbezirk 7 derzeit 2373 Einwohner (61 zu wenig); in Wahlbezirk 10 derzeit 2216 Einwohner (218 zu wenig) und in Wahlbezirk 22 derzeit 3456 Einwohner, also 162 zu viel.

Die Situation in Voerde

3 Wahlbezirke der insgesamt 21 in Voerde sind von der neuen Vorgabe betroffen, weil sie zu hohe Abweichungen verzeichnen. Änderungen will die Stadt laut der Ersten Beigeordneten Nicole Johann jedoch lediglich an zwei Bezirken vornehmen – und zwar an den Bezirken 15 (Evangelischer Gemeinderaum in Friedrichsfeld) und 20 (Schützenallee BSV „Bleibtreu“ in Friedrichsfeld). Bei beiden Bezirken liegt die Abweichung bei etwa 19 Prozent. Beim Bezirk 7 (DRK-Haus in Voerde) liegt die Abweichung derzeit mit 23,4 Prozent unterhalb der Durchschnittsgröße zwar noch höher – hier erwartet die Verwaltung aber noch Zuzüge im Neubaubereich Pestalozzischule und schlägt deshalb vor, den Wahlbezirk unverändert zu lassen.

In Voerde liegt die Durchschnittsgröße der Wahlbezirke bei 1640 Einwohnern je Bezirk. Das bedeutet, dass eine Überschreitung bis maximal 1886 und eine Unterschreitung bis maximal 1394 Einwohner gesetzlich erlaubt ist. Diese Vorgaben erfüllen die Wahlbezirke 15 (aktuell noch 1964 Einwohner, also 78 zu viel) und 20 (aktuell noch 1977 Einwohner, also 91 zu viel) nicht.

Die Stadt Voerde schlägt deshalb vor, im Wahlbezirk 15 insgesamt 139 Einwohner und somit 113 Wahlberechtigte dem Wahlbezirk 14 (Grundschule Friedrichsfeld) zuzuordnen.

Der Wahlbezirk 20 muss auch Einwohner abgeben – obwohl er, wie es in der Vorlage heißt, „in seiner bestehenden Form räumlich durch die Eisenbahnlinie Walsum-Spellen und die Frankfurter Straße nahezu optimal abgegrenzt“ sei. Eine Verlagerung stellte sich hier schwierig dar: Westlich der Eisenbahn befinden sich Spellener Wahlbezirke und der Wahlbezirk 19 kann keine zusätzlichen Einwohner mehr aufnehmen. Deshalb sollen nun insgesamt 234 Einwohner beziehungsweise 211 Wahlberechtigte an den Bezirk 18 abgegeben werden.

Die Situation in Hünxe

1 Wahlbezirk der insgesamt 13 in Hünxe erfüllt die zulässige Abweichung nicht – und zwar der Wahlbezirk 12 (Drevenack Nord). Er weicht um 17 Prozent vom Durchschnitt ab – bleibt allerdings, so hat es der Wahlausschuss bereits beschlossen dennoch in seiner Form erhalten, „um den räumlichen Zusammenhang zu wahren“, wie Hauptamtsleiter und Wahlleiter Klaus Stratenwerth von der Gemeinde Hünxe erklärt. Eine neue Einteilung wäre hier sonst nur möglich gewesen, wenn einzelne Straßenzüge aufgespalten worden wären.

In Hünxe liegt die Durchschnittsgröße der Wahlbezirke bei 900 Einwohnern je Bezirk. Das bedeutet, dass eine Überschreitung bis maximal 1060 und eine Unterschreitung bis maximal 765 Einwohner gesetzlich erlaubt ist.

>> WANN DIE WAHLAUSSCHÜSSE ERNEUT TAGEN