Dinslaken, Voerde, Hünxe: Zeit der Adventskonzerte beginnt

Dinslaken/Voerde/Hünxe. Am 7.12. konzertieren der Frauenchor Friedrichsfeld, 1. Akkordeon-Orchester Dinslaken und der Bläserkreis Bruch, am 14.12. der Frauenchor Mehrum.

Es ist Adventszeit und dies ist auch die Zeit der Chöre und Ensembles. Gleich zwischen mehreren festlichen Konzerten können die Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber in Dinslaken, Voerde und Hünxe wählen. Hier eine Übersicht:

Der Bläserkreis Dinslaken-Bruch lädt zur Adventsmusik zum Mitsingen mit Chor und Bläsern am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr, im Betsaal Bruch an der Wilhelminenstraße 12 ein. Er musiziert unter der Leitung von Astrid Neuhaus und Ralf Baßfeld. Am Sonntag, 8. Dezember , besteht ebenfalls um 17 Uhr die Gelegenheit, dieses adventliche Bläserkonzert in der Christusgemeinde an der Helenenstraße 3 zu erleben.

Ebenfalls am Samstag, 7. Dezember, gibt das 1. Akkordeon-Orchester Dinslaken 1965 um 17 Uhr ein festliches Adventskonzert in der evangelischen Kirche „Unsere Arche“, Danziger Platz 10, in Hünxe-Bruckhausen. Beim Konzert werden unter anderem die berühmte Ohrwurm-Ouvertüre aus „Die Zauberflöte“ von Mozart und das bekannte Kirchenlied „Gloria in excelsis Deo“ erklingen. Als Gast wird – wie bereits vor einigen Jahren – das Vokalensemble „Restroom-Singers“ aus Duisburg das Konzert bereichern. Darüber hinaus wird die junge Sopranistin Lea Ostgathe einige der Musikstücke gesanglich begleiten. Karten sind bei allen Orchestermitgliedern, auf der Internetseite www.aodinslaken.de und bei Jutta Driesen, 02064/46447, zum Stückpreis von zwölf Euro erhältlich.

Am 14. Dezember heißt es: „Die wunderbarste Zeit ist nah“

In Friedrichsfeld tritt gleichzeitig, also ebenfalls am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr, der Frauenchor 1984 Friedrichsfeld auf. Er möchte, gemeinsam mit dem Quartettverein Melodia Büderich und dem Pianisten Tim Inoue in der evangelischen Kirche in Friedrichsfeld mit traditionellen und stimmungsvollen Liedern auf Weihnachten einstimmen. Eintrittskarten gibt es für zwölf Euro im Gardinenstudio Holtkamp, im Friseursalon Schubert, in der Stadtbücherei am Markt, bei den Sängerinnen und an der Abendkasse.

Eine Woche später, am Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr heißt es in weihnachtlicher Vorfreude: „Die wunderbarste Zeit ist nah.“ Unter diesem Motto gibt der Frauenchor Mehrum in der evangelischen Kirche Götterswickerhamm sein Adventskonzert. Mitwirkende sind Judith Freikamp (Sopran), Anja Steimann (Sopran) Anneliese Freikamp (Klavier), der Flötenkreis der ev. Kirchengemeinde Spellen unter der Leitung von Friedhelm Freikamp und der Projektchor des Frauenchores Mehrum. Leitung der Chöre und die Gesamtleitung haben Judith Freikamp und Anja Steimann. Karten sind im Vorverkauf bei den Sängerinnen und Sängern der Chöre für zehn Euro erhältlich, an der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro.