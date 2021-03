Drei exklusive Lesetipps für perspektive:weiblich

Sabine Friemond-Kund in ihrer Buchhandlung Lesezeit in Voerde.

In dieser Ausgabe von perspektive:weiblich widmen wir uns der K(inder)-Frage. Passend zum Thema haben wir drei weitere Buchempfehlungen für Sie.

Die Voerder Buchhändlerin Sabine Friemond-Kund ist berufsbedingt immer auf dem neusten Stand was Bücher angeht. Für die aktuelle Ausgabe von perspektive:weiblich hat sie drei Exemplare ausgesucht, die sie auch in ihrem Laden „Lesezeit“ empfehlen würde.

Duken: Denn Familie sind wir trotzdem

Ein spannender Roman, der drei Generationen Mütter miteinander verwebt — die abenteuerlustige Uroma, die ihre Söhne dem strengen Schwager überließ, ihre Enkelin, die sich von ihren Eltern abgrenzen wollte und letztendlich die Urenkelin, die anfängt, die Strukturen zu verstehen und versucht, sie zu durchbrechen.

Limes Verlag, 20€

Sarah Fischer: Die Mutterglücklüge,

Mit leichtem Ton erzählt Sarah Fischer, wie sie in dieser Gesellschaft als Mutter ständig an ihre Grenzen stößt. Sie stellt fest, dass man ausgegrenzt wird, wenn man den Erwartungen, die an das Muttersein gestellt werden, nicht entspricht.Ein Buch, das polarisiert!

Ludwig Verlag, 16,99€

Christina Mundlos: Wenn Muttersein nicht glücklich macht

Analytisch geht Christina Mundlos an das Thema ›Regretting Motherhood‹ heran. Ohne zu beurteilen oder gar zu verurteilen, versucht sie, die Gründe zu erfassen, warum manche Frauen es bereuen, Mutter geworden zu sein. Dabei betrachtet sie auch mit nüchternen Blick die gesamtgesellschaftliche Situation.

mvg Verlag, 14,99€