Ein Dinslakener Wohnzimmer voller Weihnachtslandschaften

Die Ortstafel für „Dinslaken“ und eine Flagge mit dem Stadtwappen sind zum Fest bei Konrad Michels und seiner Freundin Brigitte Pfaff leider nicht mehr fertig geworden. „Aber im nächsten Jahr, da wird es Dinslaken dann in unserer Weihnachtslandschaft geben“, gibt sich der 67-jährige ehemalige Reisebusfahrer, der erst seit April diesen Jahres in der Stadt wohnt, überzeugt.

Einreihen wird sich das neue Zuhause des Paares dann neben Michels’ Geburtsstadt Cochem an der Mosel und Duisburg, der Heimat seiner Freundin.

Drei unterschiedliche Weihnachtswelten erschaffen

An mehreren Stellen in der rund 60 Quadratmeter großen Neubauwohnung direkt am Neutor haben Michels und Pfaff ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und drei unterschiedliche Weihnachtswelten erschaffen. Häuschen mit verschneit-weißen Dächern sind da an der einen Stelle zu sehen, drumherum stehen Menschen, Tiere, Weihnachtsmarktbüdchen, Kirchen und mehr. Alles versinkt im weißen Kunstschnee.

Die Weihnachtslandschaft groß, der Weihnachtsbaum klein, so soll es bei Konrad Michels und Brigitte Pfaff sein. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Und als Michels dann die Beleuchtung in und um die Weihnachtslandschaft anschaltet, als es draußen schon etwas dunkler geworden ist, da wird sofort klar, warum er sich jedes Jahr aufs Neue diese Heidenarbeit – das Aufstellen dauere mindestens fünf Tage, mal auch mehr, sagt Michels – macht: „Das ist doch toll, da kommen wir ins Träumen und können sofort entspannen“, sagt er.

Liebe zum Sammeln der weihnachtlichen Figürchen ist seit 2011 gewachsen

Die Liebe zum Sammeln der kunstvoll gestalteten weihnachtlichen Figürchen ist bei Michels und seiner Freundin seit 2011 gewachsen. „Wir waren, auch berufsbedingt, immer viel in Deutschland unterwegs und haben dann auf einem Weihnachtsmarkt das erste beleuchtete Häuschen entdeckt.“ Sie hätten es aufgestellt und seien damit so glücklich gewesen, „dass uns das dazu ermuntert hat immer weiterzumachen“. Weihnachtsmarktbesuch für Weihnachtsmarktbesuch zogen also weitere Figürchen bei dem Paar ein. „Immer wenn wir ein Teil gefunden haben, das dazu passt, haben wir es mitgenommen.“

Wie viele Figürchen er angesammelt hat, kann Michels nicht sagen. „Ich habe sechs große Kisten, da passt auch nichts mehr rein“, sagt er und lacht. Dafür hat das Paar auch Abstriche gemacht; beim Weihnachtsbaum, der mini wie er ist, inmitten der Krippenlandschaft steht. „Aber der reicht für uns zwei“, sagt Brigitte Pfaff. Die Weihnachtslandschaft groß, der Weihnachtsbaum klein, so soll es bei den beiden sein.