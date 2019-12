Dinslaken. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe werden vorgestellt. Heute: Der Förderverein der Feuerwehr Eppinghoven.

Ein Förderverein für den Löschzug der Feuerwehr Eppinghoven

Ein gutes halbes Jahrzehnt gibt es den Förderverein der Feuerwehr Eppinghoven in diesem Jahr. „Wir unterstützen den Löschzug Eppinghoven in allem, was nicht im gesetzlichen Auftrag der Stadt gefördert wird,“ beschreibt der erste Vorsitzende Karl Segerath die Arbeit des Fördervereins.

Vor allem Projekte der Jugend der Freiwilligen Feuerwehr unterstützte der Verein in der Vergangenheit.

36 Mitglieder hat der Förderverein

Dies solle auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden, so Segerath. Bei den Kinderferientagen soll dann auch die Jugendfeuerwehr Eppinghoven ein Programm anbieten.

Auch für die Erhaltung historischer Geräte setze sich der Förderverein mit seinen 36 Mitgliedern ein.

In der vergangenen Zeit sei vor allem eine alte Handdruckspritzpumpe immer wieder gepflegt worden, so Segerath. Diese ist von 1907 und bereits seit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Eppinghoven in deren Besitz.