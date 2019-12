Ein neuer Glockenturm für den Hagenbezirk in Dinslaken

Es war ein schmerzlicher Einschnitt für die Gemeinde Heilig Blut. Vor neun Jahren wurde die Kirche an der Hagenstraße profaniert, „außer Dienst“ genommen, die Glocken verstummten. Wenig später begann der Abriss des Gotteshauses. Lange Monate vergingen, in denen das Gelände brach lag. Dann entstanden auf dem Gelände der Heilig-Blut-Kindergarten und Gemeinderäume. Und seit ein paar Wochen steht dort auch ein kleiner Turm, ein Glockenturm. Die Glocke läutet vor den Werktagsmessen, die in dem Pfarrsaal stattfinden, vor Schulmessen. Sie schlägt zur vollen Stunde und es erklingt das Angelusläuten.

Die Kirche im Hagenbezirk gab es seit 1965, seitdem wurden viele Gottesdienst gefeiert und Sakramente gespendet. Über viele Jahrzehnte, dann musste sich die katholische Kirche verändern, Gemeinden zusammenlegen. Das größte Opfer habe die Gemeinde Heilig Blut aufbringen müssen, sagt Willi Tenhonsel, der heute Vorsitzender des Gemeindeausschusses der Kirchengemeinde St. Vincentius ist.

Von ihrer Kirche verabschieden

Die Gläubigen mussten sich von ihrer Kirche verabschieden, konnten zu Weihnachten nicht mehr an der Hagenstraße in die Christmette, das Hochamt besuchen. Für die Gemeindemitglieder sei es schwer gewesen. Vor zehn Jahren, am 21. Juni: Die Heilig-Blut-Kirche ist überfüllt, viele können nur schwer ihre Tränen unterdrücken. Es ist der Profanierungsgottesdienst, die Kirche wird „außer Dienst“ genommen.

Theo van Doornick war über 20 Jahre Pfarrer der Gemeinde Heilig-Blut. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Eng verbunden sind die Menschen mit Theo van Doornick, über 20 Jahre war er ihr Pfarrer der Gemeinde Heilig Blut, stand an ihrer Seite, als die Entscheidung fiel, Heilig Blut wird aufgegeben. Er hatte aber auch einen Wunsch: Dort, wo die Kirche stand, wo er viele Jahre Dienst getan hatte, sollte weiterhin eine Glocke erklingen.

Gemeindemitglieder mussten Geduld haben

Diakon Bernhard Groß, sein Sohn Thomas und viele andere haben die Idee aufgegriffen und sich in den vergangenen Jahren sehr für den Glockenturm eingesetzt. Und sie mussten Geduld beweisen. Die Glocken aus Turm von Heilig Blut konnten nicht verwendet werden. Sie seien zu schwer, sagt Tenhonsel. In Dinslaken sind sie nicht geblieben, aber im Bistum Münster rufen sie weiterhin Christen zu den Gottesdiensten.

Bernhard Groß war es, der während er in einem Exerzitium gewesen ist eine passende Glocke gefunden hatte. Sie wurde gekauft, der erste Pflock, so Tenhonsel, war eingeschlagen. Aber es dauerte noch. „Es war ein Hin und Her. Es ist ein Verdienst von Pfarrer Gregor Kauling, dass der Turm errichtet werden konnte“, so Tenhonsel. „Eine noch vorhandene Finanzlücke hat der Lions-Club geschlossen, so dass wir bauen konnten.“ Seit Ende Oktober steht der Turm an der Hagenstraße.

Trauer ist noch vorhanden

Im Juni 2009 wurde die Heilig-Geist-Kirche aufgegeben. Etwas später begannen die Abrissarbeiten. Foto: Eduard BEHRENDT / NRZ

Auch wenn der Abriss schon einige Jahre zurückliegt, bei den Gemeindemitgliedern ist die Trauer über den Verlust der Kirche noch vorhanden. „Wenn die Kirche abgerissen ist, fehlt der Mittelpunkt“, sagt Tenhonsel. Der Glockenturm soll den Mittelpunkt bilden. Er sei ein sichtbares Zeichen, dass Kirche noch lebt. Den Abriss, die Aufgabe der Kirchengemeinde wollte man verhindern, häufig fuhr man von Dinslaken nach Münster. Ohne Erfolg. „Was uns gelungen ist, ist, dass wir den Gemeindesaal bekommen haben“, blickt Tenhonsel zurück. Darüber sei man froh und dankbar.

Einweihung im Januar

Der Glockenturm wird am Freitag, 10. Januar, ab 17 Uhr feierlich eingeweiht und offiziell in Betrieb genommen.

Dann wird auch Theo van Doornick vor Ort sein. „Er war der erste, den ich informiert habe“, erzählt Willi Tenhosel. Und der ehemalige Heilig-Blut-Pfarrer habe sofort zugesagt, zu kommen.