Voerde. In fünf von sechs Fällen scheiterte der Versuch, die Laube aufzubrechen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

Einbrecher waren in Voerder Kleingartenanlage unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23.30 Uhr und 11 Uhr versuchten Unbekannte, mindestens sechs Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Friedrichstraße aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten sie in fünf Fällen an der guten Sicherung der Lauben.

In einem Fall gelangten die Täter hinein und durchwühlten das Innere. Anschließend flüchteten sie ohne Beute unerkannt. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeiwache Voerde entgegen. Sie ist unter der Rufnummer 02855/9638-0 zu erreichen.