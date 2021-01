Einbruch ins frisch sanierte Dinslakener Rittertorhäuschen

Unbekannte sind am Wochenende ins Rittertorhäuschen Dinslaaken eingebrochen.

Dinslaken Unbekannte haben am Wochenende eine Scheibe der Stadtinfo im Rittertorhäuschen eingeworfen. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

Gerade erst wurde sie saniert und strahlt seitdem wieder in leuchtendem Weiß: Nun haben sich Unbekannte an der Stadtinformation im Rittertorhäuschen zu schaffen gemacht.

Kein Bargeld im Haus

Am Samstagmorgen musste das Team der Dinslakener Stadtverwaltung einen Einbruch in die Stadtinfo feststellen. Die Täter habe offensichtlich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Scheiben der erst kürzlich sanierten Stadtinfo mit Steinen eingeworfen und waren auch ins Innere des Gebäudes gelangt. Noch ist nicht klar, was gestohlen wurde. Bargeld befand nicht im Haus. Die Stadt Dinslaken hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.