Eltern mit suchtkranken Kindern können sich in Hünxe helfen

„Eltern helfen Eltern“: Unter diesem Titel bietet der Kreuzbund seit Beginn des Jahres am Danziger Platz 8 in Bruckhausen eine neue Selbsthilfegruppe an – für Eltern oder andere Angehörige von Jugendlichen und Erwachsenen, die auffälliges Konsumverhalten zeigen und beispielsweise übermäßig viel Alkohol oder illegale Drogen konsumieren oder zu viel vor dem Handy oder Computer sitzen.

Christel Kischkewitz hat die Gruppe ins Leben gerufen: einerseits, weil die ehemalige Realschullehrerin seit vergangenem Sommer im Ruhestand ist und ihr, wie sie es ausdrückt, „Kuchen backen und Fenster putzen alleine einfach nicht reicht“, und andererseits, weil sie selbst schon Hilfe von anderen bekommen hat und hofft „davon ein Stück weitergeben zu können“.

Denn: Kischkewitz’ Sohn ist im Jugendalter an einer Alkohol- und Drogensucht erkrankt. „Er fing so mit zwölf Jahren schon mit Zigaretten und später Cannabis an“, sagt sie. „Viel später dann hat er uns erzählt, dass er bis auf Heroin fast alles ausprobiert hat.“ Mittlerweile ist ihr Sohn seit Jahren trocken und clean. Und auch Christel Kischkewitz scheint ihren Frieden gefunden und ihre eigene Lebensqualität zurückgewonnen zu haben.

Hauptziel: Die eigene Lebensqualität zurückgewinnen

„Das ist auch das Hauptziel“, sagt die Bruckhausenerin. „Die eigene Lebensqualität wiederzugewinnen. Einfach mal wieder durchschlafen zu können. Weil man sich selber nicht ständig in Frage stellt oder sich die Schuld an der Suchterkrankung gibt.“ Dabei, ist sie überzeugt, könne eine solche Selbsthilfegruppe unterstützen. „Wir können zuhören, von unseren eigenen Erfahrungen erzählen und schildern, was uns in der Situation geholfen hat oder auch auch nicht. Und wir können bei Bedarf auch auf fachliche Begleitung verweisen.“

Sie kenne die Phasen, die Eltern oder Angehörige während so einer Suchterkrankung durchlaufen: „Zunächst versucht man, den Zustand vor sich und anderen zu verleugnen beziehungsweise zu bagatellisieren, um dann immer mehr in eine Co-Abhängigkeit zu geraten und damit ebenfalls zu erkranken. Sucht ist eine Familienerkrankung“, sagt Kischkewitz. „Und was auch immer man als Elternteil tut: Am Ende stellt man fest, dass man nicht das erreicht, was man will.“

Diese Erkenntnisse möchte sie gerne weitergeben und bietet betroffene Eltern an, sie dabei zu begleiten (Kontaktinformationen siehe unten). Aktuell nehme erst eine Frau regelmäßig an den Gruppen-Sitzungen teil. „Aber um an diesen Punkt zu kommen, an dem man sich Hilfe sucht – dafür braucht es Zeit“, weiß Kischkewitz aus eigener Erfahrung. Gehe man diese Schritt schlussendlich, dann sei das „unglaublich befreiend“. Sie hofft darauf, weitere betroffene Eltern – die es, so ist sie sicher, auf jeden Fall auch in der Umgebung gebe – auf die Gruppe aufmerksam machen zu können. Denn, so sagt Kischkewitz: „Eine Gruppe ist nur so gut, wie es auch ihre Mitglieder sind.“

>> INFORMATIONEN UND KONTAKT

Die Selbsthilfegruppe „Eltern helfen Eltern“ trifft sich jeden Mittwoch, von 19 bis 21 Uhr, in den Räumen der „Hand in Hand“-Tagespflege am Danziger Platz 8 in Bruckhausen.

Auch Leute, die aus der näheren Umgebung kommen, können an der Gruppe teilnehmen.

Um vorherige Anmeldung bei Christel Kischkewitz wird gebeten. Sie ist erreichbar unter 02064/55720 sowie 0170/9331429 und per Mail an .

Die Teilnahme ist anfangs kostenlos. Später soll dann eine Mitgliedschaft beim Kreuzbund erfolgen, der auch viele weitere Seminare anbietet. Die Mitgliedschaft kostet 7 Euro im Monat.

Mehr Informationen zu Angeboten des Kreuzbundes gibt’s auf www.kreuzbund-dinslaken.de.