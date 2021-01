Feldkamp führt den Betriebsrat der Stadtwerke Dinslaken

Dinslaken. Volker Kobelt war 34 Jahre Betriebsratsvorsitzender. Die SPD entsandte ihn in verschiedene Aufsichtsräte des Stadtwerke-Konzerns.

Dinslaken. Staffelübergabe beim Betriebsratsvorsitz der Stadtwerke Dinslaken. Im Dezember wurde Heiko Feldkamp zum Nachfolger von Volker Kobelt gewählt. Dieser tritt nach 34 Jahren im Unternehmen in die passive Phase der Altersteilzeit ein. Der personelle Wechsel steht zugleich für Kontinuität. Der alte und der neue Betriebsratsvorsitzende arbeiten seit 1994 Seite an Seite. „Man kümmert sich, man möchte etwas erreichen“, erinnert sich Volker Kobelt, „und dann kam aus dem Kreis der Kollegen der Vorschlag: ‚Man, lass dich doch auch aufstellen“. Der Leitstandfahrer auf der zentralen Leitwarte und sein Kollege, der Rohrnetzbauer Heiko Feldkamp, wurden prompt beide in den Betriebsrat gewählt und gehörten diesem seit dieser Zeit ohne Unterbrechung an. 1997, nach nur drei Jahren Mitgliedschaft, wurde Kobelt Betriebsratsvorsitzender, Feldkamp ist seit 2014 sein Stellvertreter.

Mitbegründer der Betriebssportgemeinschaft

Als Arbeitnehmervertreter haben sie einige Veränderungen miterlebt. So übernahmen die Stadtwerke Dinslaken 1995 die Stromversorgung für Dinslaken vom RWE. Das führte dazu, dass 25 neue Mitarbeiter zu den Stadtwerken kamen. 1997 wurde ein flexibles Arbeitszeitmodell eingeführt, 2000 der Tarifvertrag Versorgungsunternehmen (TVV). 1994 war Kobelt einer der Mitbegründer der BSG, der mit dem Maria-Euthymia-Preis für soziales Engagement ausgezeichneten Betriebssportgemeinschaft.

Sieben Geschäftsführer erlebte Volker Kobelt in seiner Zeit als Betriebsrat. Und mit jedem habe man konstruktiv zusammengearbeitet, betont er. Im Mittelpunkt standen immer die Sachthemen, die Sicherung der Arbeitsplätze und der Sozialleistungen ebenso wie die Gewinnabführung an die Stadt. Und gemeinsam hielt man Stand, wenn es Versuche von außen gab, die Stadtwerke oder eine ihrer Gesellschaften zu übernehmen. „Wir sind immer das kleine gallische Dorf geblieben“, sagt Kobelt nicht ohne Stolz. „Wir gehören zu 100 Prozent Dinslaken.“

In mehrere Aufsichtsräte entsandt

Mit der Zahl der Gesellschaften wuchs auch die Zahl der Aufsichtsgremien. Die Arbeitnehmervertretung ist in den Aufsichtsräten vertreten. Und dies sind Aufgaben für das Unternehmen, die Volker Kobelt auch in Zukunft ausüben wird: Als SPD-Fraktionsmitglied im Stadtrat wurde er in mehrere Aufsichtsräte der Unternehmensgruppe entsandt und bleibt damit den Gremien mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung erhalten.

Mitarbeiter für den Betriebsrat begeistern

Heiko Feldkamp (53), der neue Betriebsratsvorsitzende, schaut derweil in die Zukunft. Es gilt nicht nur, neue Projekte im Unternehmen wie das Dinslakener Holzenergiezentrum (DHE) zu begleiten. Er möchte gerade die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aufgaben des Betriebsrats begeistern.