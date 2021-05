Bei einem Unfall in Mehrum wurde eine Frau schwerst verletzt. (Symbolbild)

Unfall Frau bei Unfall in Voerde lebensgefährlich verletzt

Voerde Eine Autofahrerin aus Voerde ist am Samstagmorgen aus ungeklärten Gründen gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.

Eine Autofahrerin aus Voerde hat sich am Samstagmorgen bei einem Unfall schwerste Verletzungen zugezogen. Die Autofahrerin ist gegen 8 Uhr morgens auf der Mehrumer Straße in Richtung Mehrum von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Hubschrauber brachte sie in eine Duisburger Klinik. Nach Angaben der Polizei besteht Lebensgefahr. (aha)

