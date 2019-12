Voerde. Mit einem Konzert unter dem Titel „Die wunderbarste Zeit ist nah“ begeisterte der Frauenchor Mehrum in der Ev. Kirche in Götterswickerhamm.

Frauenchor Mehrum erfreut mit musikalischem Adventskalender

Die Bänke in der Götterswickerhammer Schinkelkirche sind gut gefüllt, als die Sängerinnen und Sänger des Projektchores des Frauenchors Mehrum von hinten in die Kirche schreiten. Mit dem „Adeamus“ auf den Lippen und Windlichtern in der Hand laufen die Sänger am Publikum vorbei in Richtung des Altarraumes, wo sie zusammentreffen. So wird schon der Auftakt des Adventskonzertes zu einem kleinen Höhepunkt. 23 Lieder umfasst das Programm des Adventskonzertes und funktioniert damit wie ein musikalischer Adventskalender, in dem viele klangliche Höhepunkte zur Vorweihnachtszeit auf das Publikum warten.

Wo beim „Adiemus“ zum Auftakt noch Männer- und Frauenstimmen gemeinsam erklingen, sind es die hellen und klaren Gesangsstimmen der Sängerinnen des Mehrumer Frauenchors, die das Lied „Danke für die Zeit“ von Wolfgang Amadeus Mozart zu einem wunderbaren Klangereignis machen.

Ausdrucksstarke Sopranstimmen klingen durch die Kirche

In den hellen Tonlagen bleibt das Konzertgeschehen dann auch, denn die beiden Schwestern Anja Steimann und Judith Freikamp, die gemeinsam die Chöre und das Konzertgeschehen leiten, stimmen zusammen das Lied „Wir freuen uns, es ist Advent“ an und lassen ihre ausdrucksstarken Sopranstimmen durch die Kirche klingen.

Die beiden Leiterinnen des Frauenchors wechseln sich nicht nur beim Dirigieren der Chöre ab, sondern tragen mit ihren Stimmen auch immer wieder kurze Solopassagen in verschiedenen Stücken bei.

Begleitet werden die Chorsängerinnen und -sänger dabei von Anneliese Freikamp am Klavier. Und so geht es durch ein Konzertprogramm mit ruhigen und besinnlichen Stücken auf der einen und freudig-feierlichen Klängen auf der anderen Seite. Ein Höhepunkt dabei die Interpretation des Stückes „Siehst Du noch den Stern“: Erst erklingen die hellen und klaren Frauenstimmen in der Kirche, es folgt der kräftige, volltönende Klang der Männerstimmen und dann weben Sängerinnen und Sänger mit ihren Stimmen ein dichtes Klanggefüge, dass von einem kleinen Duett der beiden Sopranistinnen Anja Steimann und Judith Freikamp abgerundet wird.

Die am Konzert Beteiligten bedanken sich beim Publikum mit einer Zugabe

Für instrumentale Zwischentöne sorgt zwischen den Chorstücken der Flötenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Spellen unter der Leitung von Friedhelm Freikamp.

Zum Abschluss des Konzertes stimmen Flötenkreis, Sänger und das Publikum gemeinsam das Weihnachtslied „O, du Fröhliche“ an. Dann dürfen die Zuschauer, die man zu Beginn des Konzertes darum gebeten hatte, erst an dessen Ende zu applaudieren, endlich klatschen.

Stehender Beifall für die am Konzert Beteiligten, die sich mit einer Zugabe bei ihrem Publikum bedanken und damit, dem 24. Musikstück des Konzertes, den musikalischen Adventskalender komplettieren.

>>Info: Wie ein Adventskalender

23 Titel beinhaltete das offizielle Programm des Konzerts. Aber eine Zugabe war vom Frauenchor Mehrum natürlich schon vorab eingeplant.

24 Lieder erklangen damit tatsächlich. Und so war das Konzert ein klingender Adventskalender, der 24 Mal das Tor zu einer neuen musikalischen Welt öffnete.