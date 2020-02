Am 24 April ruft auch Fridays for Future Dinslaken zum Klimastreik auf. (Archivbild)

Demo Fridays for Future Dinslaken: Klimastreik am 24. April

Dinslaken. Am 24. April ruft Fridays for Future zum globalen Klimastreik auf. Auch die Fridays for Future-Gruppe Dinslaken beteiligt sich an den Protesten.

Fridays for Future ruft am Freitag, 24. April, zum globalen Klimastreik auf. Die jungen Aktivisten gehen unter anderem für Klimagerechtigkeit, gegen die Zerstörung von Landstrichen in Nigeria durch Ölkonzerne und gegen die Brandrodungen im Amazonas auf die Straße.

Demo für eine „klimagerechte Welt“

„Mit den Bildern von tausenden Klimastreiks weltweit im Hinterkopf werden wir 2020 noch einmal mehr zeigen, wie groß, vielfältig und stark wir gemeinsam sind. Am 24. April machen wir weltweit und in Deutschland klar, dass eine klimagerechte Welt möglich ist“, so Fridays for Future in Deutschland. Auch die Dinslakener FFF-Gruppe beteiligt sich an den Protesten. In welcher Form, das steht noch nicht fest. Aber: „Wir kämpfen für eine erfolgreiche Energiewende und Verkehrswende“, kündigt Fridays for Future Dinslaken an. (aha)