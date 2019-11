Bei einem Unfall in der Dinslakener Innenstadt wurde ein Fußgänger schwer verletzt. (Symbolbild)

Polizei Gefährliche Ecke für Fußgänger: Schwerer Unfall in Dinslaken

Dinslaken Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in der Innenstadt schwer verletzt. Er hat die Friedrich-Ebert-Straße an einer beliebten Stelle überquert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefährliche Ecke für Fußgänger: Schwerer Unfall in Dinslaken

Immer wieder huschen Fußgänger an dieser Stelle über die Straße - nicht ungefährlich, wie nun ein Unfall zeigt. Am Mittwoch gegen 16.40 Uhr überquerte ein 30-jähriger Fußgänger aus Dinslaken die Friedrich-Ebert-Straße gegenüber der Stadtbibliothek, direkt hinter dem Rutenwallweg/Kolpingstraße und wurde dabei von dem Wagen einer 46-jährigen Dinslakenerin erfasst, die in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Platz D´Agen unterwegs war.

Er wurde stationär aufgenommen

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Auto der 46-Jährigen entstand leichter Sachschaden, so die Polizei.