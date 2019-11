Gentlemen's Club schenkt Kindern aus Voerde Adventskalender

In die Gaststätte Haus Wessel in Spellen hatte der Gentlemen’s Club Voerde eingeladen, um seinen Adventskalender vorzustellen. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele an diesem Projekt beteiligt haben“, begrüßte Christian Reselski vom Gentlemen’s Club die Vertreter der Unternehmen, die sich als Sponsoren an dem Projekt beteiligt hatten. „Es macht immer wieder Spaß, etwas für Kinder zu machen“, kommentierte er das neueste Projekt des Vereins.

Stefan Schmitz, ebenfalls Mitglied im Gentlemen’s Club, war auf die Idee gekommen, man könne doch mal einen Adventskalender für Voerde aufgelegen. Der Club beauftragte Künstlerin Alexandra Arndt damit, den Adventskalender zu gestalten. Herausgekommen ist ein weihnachtliches Wimmelbild, das zum Entdecken der Stadt in der Adventszeit einlädt.

Künstlerin hat Voerde selbst noch mal ganz neu kennengelernt

„Ich habe Voerde selbst auch noch mal ganz neu kennengelernt, als ich zum Kalender recherchiert habe“, sagt Alexandra Arndt. Die Künstlerin arbeitete sich durch Archive und tauchte in die Stadtgeschichte ein. So finden sich auf dem Kalender neben den markanten Sehenswürdigkeiten in der Stadt, wie Haus Voerde, der Schleuse in Emmelsum oder Haus Wohnung in Möllen auch einige Details, die eventuell einer Erklärung bedürfen.

Neben dem Ortswappen von Holthausen gibt es auf dem Kalender zum Beispiel die Darstellung eines Seemanns. „Der Erbauer und Erstbesitzer von Haus Heidelust soll ein Seemann gewesen sein und um dieses Haus hat sich dann die Siedlung entwickelt“, erklärt Alexandra Arndt. Auch viele andere Details fallen auf dem Kalender nicht unbedingt sofort ins Auge. So sieht man etwa ein Hochzeitspaar neben dem Haus Voerde laufen und unter einem Logo von Sparkasse und Volksbank steht an einer Stelle ein Mädchen und fängt, wohl inspiriert vom Sterntaler-Märchen, Münzen aus der Luft.

Kalender wird in der nächsten Woche in allen Kitas und Grundschulen ausgeteilt

Der Kalender soll in der nächsten Woche kostenlos an Kinder in allen Kitas und Grundschulen in Voerde verteilt werden. Von den 3000 produzierten Kalendern werden dann einige übrig bleiben. „Wir würden die gerne gegen eine Spende abgeben“, erklärt Schmitz.

Die letzten Kalender soll es bei der Baumschmuckaktion des Gentlemen’s Club am 1. Dezember auf dem Rathausplatz geben. Die Spenden sollen dann an die 17-jährige Samina aus Voerde fließen, die beim Sturm im Oktober von einer umstürzenden Eiche getroffen und schwer verletzt wurde.