Geschenke aus Dinslaken: Heimatliebe unterm Weihnachtsbaum

Düsseldorf hat sie, Köln auch. Und Dinslaken. Was Fan-Artikel angeht, ist Dinslaken ziemlich großstädtisch. Zum Vergleich: Suchen Sie einmal Merchandise-Artikel aus Dorsten. Oder Bergisch-Gladbach. Eben. Geschenke mit Dinslaken-Bezug gibt es – viele und hochwertige. Auch, weil es hier eine rege Künstler-Gemeinschaft mit einem Herz für ihre Stadt gibt.

Fotokunst aus Dinslaken: Ein Bild von einer Stadt

Kai Dauvermann etwa ist so einer. „Ich bin Lokalpatriot“, sagt der Fotograf, der sein Studio in Hiesfeld hat. Viele seine Bilder zeigen Dinslaken: Zeche, Mühle, Ententeich. Die Fotos gibt es in der Stadtinformation am Rittertor als Kühlschrankmagnete.

Petra Jonkmanns mit einem Windlicht mit Dinslaken-Schriftzug und Skyline. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Und wer so richtig auf Dinslaken steht, bekommt Dauvermanns Dinslaken-Fotocollage oder Dinslaken-Wappen auch als Turnschuh. Sogar der Bürgermeister soll ein Paar haben! Im Moment arbeitet Kai Dauvermann an einem Turnschuh mit Zechenmotiv. Die Schuhe werden auf Anfrage gefertigt, müssen also bestellt werden – und wer gerade im Fotostudio ist (Kirchstraße 126 a, vorher unter 0178/8716431 anrufen), kann dort auch Fotomagnete oder Dinslaken-Schlüsselbänder als Weihnachtsgeschenk erstehen.

02064 - und weitere Dinslaken-Symbole auf Shirts und Hoodies

Dirk Steirat vom Shirthaus100 (Roonstraße 7) hat die passenden Oberteile zum Dinslaken-Schuh: Er hat eine ganze Palette Dinslaken-Motive kreiert – die Postleitzahl oder Vorwahl als Symbol für seine Lieblingsstadt etwa zieren auf Wunsch Shirts oder Hoodies.

Geschenke über Geschenke - auch in der Dinslaken-Tüte

Wer seine Lieblingsstadt schon vor dem Blick aus dem Fenster sehen möchte, findet im Geschenkladen von Jonkmanns (Augustastraße 164) Kaffeetassen und Frühstücksbrettchen mit der Dinslaken-Skyline. Und nicht nur das! Hier erstrahlen Rittertor, Ledigenheim und Zeche als Windlicht – in modernem Edelstahl oder zierlichem Porzellan.

Die Aufklapp-Karte zeigt die Dinslakener Wahrzeichen - zu bekommen bei Jonkmanns. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Auch die Dinslaken-Weihnachtskugel ist hier zu bekommen. Seit fünf Jahren hat Jonkmanns – eigentlich ein Werbemittel-Großvertrieb – die Dinslaken-Artikel im Sortiment. „So etwas fehlte hier einfach“, findet Petra Jonkmanns. Viele Dinslakener kaufen sich hier ein Stück Heimat oder bringen weggezogenen Freunden eine Erinnerung an die Stadt mit. Die College-Tasche mit Dinslaken-Skyline ist ein beliebtes Geschenk für Austausch-Schüler – in leuchtendem Weiß, damit Radfahrer im Dämmerlicht damit gesehen werden. Für Regen gibt es einen Dinslaken-Regenschirm als Schutz – oder den Burgwächter-Schnaps, um sich das Wetter schönzutrinken. Die Präsente gibt es hübsch verpackt im Korb oder zugenäht in der Dinslaken-Tüte. Und dazu eine Klappkarte mit 3D-Motiv.

Kochbuch, Dinslaken-Lied, Wimmelbilder und mehr

In der Stadtinfo am Rittertor gibt es außerdem CDs mit dem Dinslaken-Lied, das Hiesfelder Kochbuch, das neue Buch des Vereins für Heimatpflege „Vom Landstädtchen zum Industriestandort“. Oder ein ganz besonderes Dinslaken-Plakat: Auch hier war wieder ein Dinslakener Künstler am Werk: Thomas „Wittek“ Wittke hat die Altstadt und Lohberg als Wimmelbild gezeichnet. Das hat er zuvor nur mit Hamburg gemacht.

Das Shirthaus100 macht T-Shirts mit Dinslaken-Motiven. Dieses hier wird verlost! Foto: ars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Und auch der Stadtmotiv-Klassiker – der Jahreskalender 2020 – ist in Dinslaken ein ganz besonderer: Fotografen von hier haben Lohberg fotografiert – nicht die Bauwerke – sondern die Menschen! Zu bekommen bei lohberg-mittendrin.de. Die Einnahmen gehen an einen guten Zweck.

>> Wir verlosen ein Dinslaken-Shirt!

Wir verlosen das Dinslaken-T-Shirt (Foto) vom Shirthaus 100! Wer gewinnen will, schickt bis Sonntag, 23.59 Uhr, eine Mail an lok.dinslaken@nrz.de (Stichwort: Shirt). Viel Glück!

