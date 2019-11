Geschenke für Bedürftige in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Auf zusammengestellten Tischen stehen die Lebensmitteltüten bereits beim Kreisverband Dinslaken-Voerde-Hünxe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bereit. In den Taschen kann man verschiedene Lebensmittel sehen, von Süßigkeiten für Kinder bis hin zum Christstollen haben die Mitarbeiter des DRK hier alles mögliche an Lebensmitteln untergebracht. Seit über 60 Jahren verteilt der Kreisverband zur Weihnachtszeit Lebensmittel an alleinstehende Menschen, kinderreiche Familien und andere Bedürftige in der Region. „Das Volumen an Spenden ist dabei in den vergangen Jahren relativ gleich geblieben“, erklärt Leonhard Spitzer, der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes mit Blick auf die gepackten Taschen.

Der Inhalt der Taschen ist für alle gleich - mit kleinen Ausnahmen

Der DRK-Kreisverband kümmert sich bei der Geschenkaktion vor allem um die Logistik, wie das Befüllen und das Verteilen der Lebensmitteltaschen. Für den Inhalt kommen die Lions-Clubs Dinslaken, Voerde und Hünxe als Sponsoren auf. „Die Lions-Clubs sind da sehr zuverlässige Partner, die uns schon seit Jahren bei dieser Aktion unterstützen und wir sind für diese Spende sehr dankbar. Aus unseren eigenen Mitteln könnten wir diese Aktion in der Weihnachtszeit nicht stemmen“, sagt Leonhard Spitzer.

Der Inhalt der Taschen ist im Grund für alle gleich. Es gibt nur kleine Unterschiede. So enthalten die Taschen, die für Familien bestimmt sind etwa einige Süßigkeiten mehr für die Kinder. „Früher haben wir auch noch auf Krankheiten wie Diabetes oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten geachtet. Aber das ist heute nicht mehr zu schaffen“, sagt Cornelia Pahl, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin des DRK.

So werden die Taschen verteilt

Um die Lebensmitteltaschen in der Vorweihnachtszeit an die entsprechenden Empfänger zu bekommen, kooperiert der DRK-Kreisverband mit verschiedenen Organisationen. „Wir greifen da auch auf die Erkenntnisse der anderen Organisationen und Vereine zurück“, erklärt Leonard Spitzer. So gehen zum Beispiel einige der Taschen an die Nachbarschaftshilfe Hünxe. „Die Menschen vor Ort wissen am besten, wer etwas braucht“, sagt Cornelia Pahl. Weitere Lebensmitteltaschen sollen von den Wunderfindern in Dinslaken auf deren Weihnachtsfeier verteilt werden, und auch der Verein Frauen für Frauen bekommt, wie weitere Organisationen auch, einige der Lebensmitteltaschen vom DRK Kreisverband geliefert. Außerdem werden auch DRK-Mitarbeiter Lebensmitteltaschen an alleinstehende Senioren in Voerde überbringen.

Insgesamt 100 Lebensmitteltaschen will der DRK-Kreisverband auf diese Weise in der Vorweihnachtszeit an bedürftige Menschen in Dinslaken, Voerde und Hünxe verteilen, um ihnen in der Weihnachtszeit eine kleine Freude zu machen.