Hünxe. Ausgewählte Fördervereine aus Dinslaken, Voerde und Hünxe werden vorgestellt. Heute: Der Verein der Grundschule „Am dicken Stein“ in Bruckhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschul-Förderverein hilft bei Klassenfahrten und mehr

„Unsere Kinder verbringen viel Zeit in der Schule, sie ist für die Kleinen ein wichtiger Lebensraum und daher unterstützen wir die Grundschule ,Am dicken Stein’ bei vielen Projekten, die sonst nicht stattfinden könnten“, berichtet Bettina Jacobs, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule in Bruckhausen.

Gegründet hat sich der Förderverein vor ungefähr 15 Jahren. Damals bestand er gerade mal aus 20 Mitgliedern, heute unterstützen rund 100 Eltern und Förderer die Grundschule. Der Jahresbeitrag von zwölf Euro ist erschwinglich. „Die meisten spenden allerdings mehr“, erzählt Bettina Jacobs, „aber wir wollten den Beitrag bewusst gering halten, damit sich jeder eine Mitgliedschaft leisten kann.“

Zahlreiche Projekte hat der Förderverein bereits durchgeführt

Zahlreiche Projekte wurden vom Förderverein bereits durchgeführt. So beispielsweise der Schulgarten. „Die Grundschule ist auf dem besten Weg, eine zertifizierte Kneippschule zu werden“, erklärt Jacobs. Dazu musste ein Schulgarten her, der seit einem Jahr in Betrieb ist.

Unser 17. Adventstürchen. Foto: NRZ

Eine Schulgarten-AG hat sich inzwischen gegründet, eine Kräuterpädagogin hält regelmäßig Schulungen für die Kinder ab, es werden Kräuter angebaut und unter anderem Salben hergestellt. Auch an der alle vier Jahre stattfindenden Zirkuswoche beteiligt sich der Verein. 2021 wird es wieder so weit sein, „dafür sparen wir schon fleißig“.

Pauschalbetrag für Klassenfahrten

Für einen Computerraum wurde in der Vergangenheit gesorgt, für Leseförderung und Fahrten ins Kindertheater. Mit einem Pauschalbetrag beteiligt sich der Förderverein an Klassenfahrten oder hilft im Einzelfall auch schon mal finanziell in Not geratenen Familien aus, damit ihr Kind mitfahren kann.

Und für die Einschulungskinder richtet der Verein in jedem Jahr eine kleine Einschulungsfeier aus. „Während die Kids ihre erste Stunde haben, sorgen wir dafür, dass die Familien bei Kaffee und Schnittchen ins Gespräch kommen“, erzählt Bettina Jacobs.

>> Zu erreichen ist der Förderverein über die Schulseite auf www.schuleamdickenstein.de