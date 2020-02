Haus Voerde: Stadt rückt Verpachtung des Saals in den Blick

Die Zeichen für eine Wiederinbetriebnahme des Restaurants nebst Saalbewirtschaftung im Haus Voerde stehen schlecht. Das Ergebnis der jüngsten, Ende Januar abgelaufenen Ausschreibung für die Verpachtung beschreibt Bürgermeister Dirk Haarmann auf Nachfrage der NRZ als „sehr ernüchternd“. Eine einzige Bewerbung habe es darauf gegeben – und die passe nicht in das Konzept, das sich die Stadt für den Gastronomiebetrieb wünscht.

Angesichts der schwierigen Suche nach einem neuen Pächter oder einer neuen Pächterin für das Wasserschloss geht die Überlegung nun dahin, den Schwerpunkt nicht mehr auf eine tägliche Präsenzgastronomie plus Saalgeschäft zu legen, sondern die Bewirtschaftung des Saales in dem illustren Gebäude an der Allee, das außerdem auch über eine Terrasse für die Außengastronomie verfügt, in den Vordergrund zu stellen, wie Bürgermeister Haarmann erläutert.

Bisheriger Betreiber kündigte vor mehr als einem Jahr

Die Suche nach einem neuen Betreiber oder einer neuen Betreiberin für das Haus Voerde wurde erforderlich, nachdem der damalige Pächter Anfang 2019 gekündigt hatte. Das Pachtverhältnis mit der Stadt endete zum 1. Oktober. Das Problem, eine Nachfolge zu finden, liegt laut Bürgermeister unter anderem darin begründet, dass das Gastronomiegeschäft „schwierig geworden“ sei. Haarmann spricht damit die Suche nach qualifiziertem Fach- und Servicepersonal an. Wenn dieser Punkt gleich auf „tönernen Füßen“ stehe, sei das Risiko „zu groß“, ein Restaurant wie im Haus Voerde zu übernehmen.

Am Standort jedenfalls liege es nicht – der sei „hervorragend“, das habe die Stadt mehrfach gehört. Und auch die Höhe der Pacht soll Haarmann zufolge kein Hindernis gewesen sein. Die nun seit einigen Monaten ausbleibende Einnahme reiße kein großes Loch in das Stadtsäckel. Überhaupt gehe es vor allem darum, eine Nutzung zu erreichen, die das Wasserschloss an der Allee „auch belebt und dem Charakter des Hauses entspricht“, sagt Voerdes Verwaltungschef.

Bürgermeister berichtet von regelmäßigen Nachfragen nach Saalnutzung

Bevor die Stadt die Verpachtung wieder ausschreibt, dann aber unter neuen Vorzeichen, soll zunächst am Markt abgeklopft werden, ob eine Bewirtschaftung des Saals im Haus Voerde als Hauptaufgabe auf Interesse bei potenziellen Pächtern stoßen könnte. Auf Seiten möglicher Gäste ist offenbar ein Bedarf vorhanden. Haarmann berichtet von „regelmäßigen Nachfragen“ bei der Stadt nach einer Nutzung des Saals – etwa für Hochzeits- oder Familienfeiern.

Für Hochzeitsgesellschaften ist das Wasserschloss insofern ein im wahrsten Sinne des Wortes nahe liegender Ort zum Feiern, als dass sich in dem Gebäude das Standesamt befindet. Für die Stadt ist klar, dass sie die Saalbewirtschaftung in Pächterhand legen muss. Sie selbst könne diese Aufgabe nicht übernehmen, betont Bürgermeister Dirk Haarmann.

Modell wurde schon einmal als Zwischenlösung praktiziert

Dieses nun angedachte Modell gab es übrigens vor einigen Jahren bereits als Zwischenlösung während einer Vakanz: Zuletzt hatte die Stadt 2014 nach einem neuen Betreiber für das Haus Voerde gesucht, nachdem das vorherige Pachtverhältnis nach knapp sechs Monaten wieder aufgelöst worden war. Das Restaurant und der Saal im Wasserschloss waren zuvor vier Jahrzehnte lang von Josef Plank geführt worden. Vor der Ausschreibung im Frühsommer 2014 übernahm Gregor Opgen-Rhein, Inhaber der Gaststätte „Zum Johanniter“ in Alt-Walsum, als Übergang die Bewirtung von Veranstaltungen im Saal. Opgen-Rhein bewarb sich auch. Im Oktober des gleichen Jahres startete dann Gabriel Barrio mit dem Restaurant „El Basco“ als neuer Pächter im Haus Voerde. Knapp fünf Jahre später, zum 30. Juni 2019, stellte er den Betrieb aus persönlichen Gründen ein.