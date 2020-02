Es ist kein Wochenende für Kurzentschlossene. Gleich mehrere der attraktivsten Veranstaltungen in Dinslaken sind bereits ausverkauft.

Hier spielt die Musik!

„No Waltz at the Walzwerk“ nennen Twenty Summers Left ihr erstes abendfüllendes Konzert am Samstag, 29. Februar im Walzwerk Dinslaken. Party-Hits in Metal gekleidet: Das kommt an, die Show ist ausverkauft.

Rock’n’Roll, Rhythm’n’Blues, Country: Der Mix nennt sich Americana und die Free Bears spielen ihn am Samstag, 29. Februar, im Yukon Saloon auf der Lanterstraße 51 im Gewerbegebiet Dinslaken-Süd. Einlass ist wie immer ab 19 Uhr.

Das wäre doch gelacht!

„Mein Leben als ICH“ stellt Uli Masuth an allen drei Abenden im Rahmen der städtischen Kabarettreihe im Dachstudio Dinslaken vor: „ICH will dahin“ sagten sich so viele, dass alle drei Abend schon im Vorfeld ausverkauft sind.

Uli Masuth Foto: Uli Masuth/Agentur

Noch freie Plätze gibt es aber für die „Spielwiese“, die Kleinkunst-Nachwuchsshow im Theater Halbe Treppe auf der Teerstraße 2 in Lohberg. Los geht es am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut geht herum.

Wort gehalten!

Jess Geiger liest am Freitag, 28. Februar, um 9.30 Uhr im Hof Emschermündung – und es ist ausverkauft. Am 27. März bietet die VHS deshalb am gleichen Ort zur gleichen Zeit ein „Best of“ an.

Zunächst jedoch liest sie am Sonntag, 1. März, um 15 Uhr mit Ingrid Hassmann und Thomas Pieperhoff im Museum Voswinckelshof. „Zwischen den Stühlen“, gemeint sind die Kunstobjekte des Kulturkreises Dinslaken, der für den Nachmittag verantwortlich zeichnet, geben im Anschluss an die Lesung die „Spontaneitäten“ eine Kostprobe ihrer Improtheater-Kunst.

Ebenfalls Sonntag um 15 Uhr öffnet das Erzählcafé im Betsaal Bruch an der Wilhelminenstraße Dinslaken. Der Duisburger Liedermacher und Erzähler Holger Wisomirski präsentiert bei Kaffee und Kuchen sein Programm „Schule, Schule- nur nicht heute“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Das auch noch!

Am Freitag. 27. Februar, findet im Rathaussaal Voerde ab 17 Uhr die Abschlussveranstaltung zu „Engel der Kulturen“ statt. Geplant ist kleines Programm mit Informationen und kreativen Elementen, leckerem Essen und genügend Zeit für Begegnung und Austausch. Zudem werden Projekte und Ergebnisse in einer Ausstellung präsentiert.

Roland Donner präsentiert seinen Donnertalk erstmals am Freitag. 27. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthof Ortmann. 100 Plätze hat der Veranstaltungssaal an der Weseler Straße in Dinslaken – und sie sind alle schon vergeben.