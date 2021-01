Hiesfeld: Keine Präsenzgottesdienste - Gemeindehaus schließt

Dinslaken In der Ev. Kirchengemeinde Hiesfeld gibt es weiter keine Präsenzgottesdienste. Das Gemeindehaus Büngelerstraße schließt zum 31. Januar.

"Schweren Herzens und nach Abwägen aller Argumente" hat das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Hiesfeld in seiner letzten Sitzung beschlossen, alle Präsenzgottesdienste in der Hiesfelder Dorfkirche weiterhin auszusetzen und abzusagen, so der Vorsitzende, Pfarrer Sven Hesse. Ausgenommen von dieser Regelung seien Gottesdienste anlässlich von Beerdigungen in der Friedhofskapelle sowie Nottaufen.

Trotz des bisher tragfähigen und sorgfältig umgesetzten Hygienekonzeptes gehe es im Kern darum, dass die Menschen zuhause bleiben sollen, um die weiter steigenden Zahlen an Corona-Erkrankten zu senken. "Es schmerzt uns als Leitungsgremium unendlich, gerade in der Krise nicht als Gemeinde zusammenrücken und Auge in Auge füreinander da sein zu können, wie es in der Geschichte der Kirchen und Gemeinden seit Jahrhunderten geschieht. Denn gerade das ist das Gegenteil von dem, was die Pandemie uns abverlangt", sagt Hesse.

Online-Andachten

Die Kirchengemeinde lädt weiterhin zu ihren sonntäglichen Online-Andachten auf ihrer homepage sowie den sozialen Medien wie Facebook und YouTube ein.

Das Pfarrteam ist immer über folgende Telefonnummern erreichbar: Pfarrer Sven Hesse (0151/14802133), Pfarrer Jörg Munkes (0151/14802134) und Pfarrerin Esther Weidner (0151/14802132). Der Jugendleiter der Gemeinde, Tim Schiemann, ist unter 0151/14802131 erreichbar.

Ebenso habe sich das Presbyterium mit allen eingegangenen Rückmeldungen aus der Gemeinde betreffend der Schließung des Gemeindehauses Büngelerstraße auseinandergesetzt. Hesse: "Nach intensiver Aussprache und Abwägen aller Argumente ist das Presbyterium zu der Entscheidung gekommen, an seiner Absicht, das Gemeindehaus Büngelerstraße zum 31. Januar 2021 zu schließen, festzuhalten."

Zukunft des Gebäudes offen

Was in Zukunft mit dem Gebäude geschehen soll, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Es gebe einen Arbeitskreis, der verschiedene Möglichkeiten und Strategien für eine zukünftige Nutzung des Gebäudes erarbeiten werde. Die Ergebnisse würden dann ebenfalls der Gemeinde vorgestellt. "Wir hoffen, dass bis dahin wieder eine reguläre analoge Gemeindeversammlung möglich sein wird, an der wir informieren und wo für alle Fragen Raum sein wird", so der Pfarrer.