Logistikpark Barmingholten Hillwood will in Barmingholten investieren

Dinslaken. Das amerikanische Unternehmen interessiert sich für ein 18 Hektar großes Grundstück. Firma errichtet Lager- und Produktionshallen.

Dinslaken. Rund zwei Stunden hat das Treffen im Rathaus gedauert, bei dem Thyssen-Krupp den Investor für die Fläche in Barmingholten vorstellte. Es handelt sich um das amerikanische Unternehmen Hillwood, das Logistikflächen für produzierendes Gewerbe schafft. Bei der Veranstaltung, zu dem die Fraktionsvorsitzenden eingeladen waren, wurde auch erklärt, dass nicht die komplette Fläche bebaut werden soll. Wie Bürgermeisterin Michaela Eislöffel nach der Veranstaltung sagte, gehe es Hillwood um ein 18 Hektar großes Grundstück.

Dem Regionalverband Ruhr (RVR) ist eine 31 Hektar große Fläche als Kooperationsstandort gemeldet worden. Diese soll auch im neuen Regionalplan für die Ansiedlung größerer Industrie- und Gewerbeunternehmen ausgewiesen werden.

Neun Hektar werden versiegelt

Hillwood plane von den 18 Hektar die Hälfte zu versiegeln. Auf 20 Prozent dieser Fläche sollen Grünflächen entstehen, 30 Prozent entfallen für die Infrastruktur. Welche Unternehmen am Ende die von Hillwood errichtete Halle nutzen werden, stehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Unternehmen ist seit Jahren in Deutschland aktiv

Hillwood ist ein amerikanisches Unternehmen, das seit Jahren auch in Deutschland aktiv ist. Wie es auf der Firmen-Homepage heißt, verfüge das Unternehmen über ein umfassendes Angebot an Lagerflächen für Unternehmen aus verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Größen. In den von Hillwood errichteten Hallen würden Vertriebs-, Fertigungs-, Automobil-, Handels- und Pharmaunternehmen die richtigen Lagereinrichtungen finden. In Duisburg und Dorsten befinden sich Hillwood-Projekte in der Umsetzung. So soll bis zum Herbst 2021 in Duisburg-Hochfeld an der Wörthstraße ein Halle mit einer Fläche von 24.000 Quadratmeter entstehen.

Wie die Bürgermeisterin betonte, hatte Thyssen-Krupp am 20. Dezember 2020 um das Gespräch gebeten. Die Verantwortlichen hatten die Diskussionen in Dinslaken verfolgt und waren daraufhin auf die Stadt zugekommen. Schon damals machte das Gerücht die Runde, ein amerikanischer Investor interessiere sich für die Fläche in Barmingholten. Der Stadtverwaltung wurde nachgesagt, sie wüsste schon mehr, es würden schon Pläne vorliegen. Was von der Bürgermeisterin dementiert wird. Bis zur Veranstaltung im Ratssaal seien keine Konzepte bekannt gewesen.

Hauptschuss entscheidet am Dienstag

Der Hauptausschuss soll am Dienstag, 12. Januar, über die Stellungnahme der Stadt zum Kooperationsstandort entscheiden. Die Stadtverwaltung empfiehlt die Ausweisung als eine Fläche, auf der Industrie- und Gewerbeunternehmen angesiedelt werden können. Nicht nur zwei Bürgerinitiativen sind dagegen, auch mehrere Fraktionen hatten sich in der Vergangenheit gegen eine solche Ausweisung ausgesprochen. Bis zum Hauptausschuss wollen die Fraktionen noch einmal beraten, so Bürgermeisterin Eislöffel. Vielleicht komme es am Dienstag zu einer einvernehmlichen Entscheidung. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal.