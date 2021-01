Hünxe: Corona schlägt sich in den Flugplatz-Zahlen nieder

Hünxe/Dinslaken. Die "Schwarze Heide" benötigt auch für 2021 von den Gesellschaftern einen Betriebskostenzuschuss. Weiteres Hangar soll gebaut werden.

Hünxe/Dinslaken. Die Corona-Pandemie hat sich auch auf den Flugplatz Schwarze Heide ausgewirkt. Während man im vergangenen Jahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 674.500 Euro gerechnet hat, weist das vorläufige Ergebnis für 2020 nur 615.780 Euro aus. Im Wirtschaftsplan 2021, der am 12. Januar im Hauptausschuss der Stadt Dinslaken behandelt wird, heißt es dazu, dass besonders im Frühjahr und im Herbst die Pandemie zu einem Rückgang der vom Flugbetrieb abhängigen Einnahmen führte. Auch konnten die ursprünglich geplanten Veranstaltungen auf dem Flugplatzgelände nicht durchgeführt werden. Zudem wurde zum Teil der wichtige Schulflugbetrieb untersagt.

Vom Niederrhein an die Nordsee

Welche Auswirkung die Corona-Pandemie auf den Flugplatz bislang hatte, zeigt auch die Liste der Fehlbeträge, die durch die Gesellschafter ausgeglichen werden. Für das Jahr 2019 lag dieser Betrag bei 198.927 Euro. Für 2020 war eine Differenz in Höhe von 189.300 Euro geplant. Das vorläufige Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 236.610 Euro aus und für 2021 rechnet man mit einem Fehlbetrag in Höhe von 197.200 Euro.

Die Verantwortlichen sind bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 davon ausgegangen, dass es im Jahr 2021 nicht mehr so gravierende Corona-Einschnitte geben wird. Und es sei ein "regulärer Geschäftsverlauf, ohne besondere Wetter- oder Betriebsereignisse vorausgesetzt" worden. So gehen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Andre Hümpel davon aus, dass sich die Ansiedlung des Unternehmens "MeerExpress" positiv auf die Landegebühren auswirke. Das Unternehmen plant die Betriebsaufnahme im Frühjahr 2021 und bietet regelmäßige Passagierflüge zu den Nordseeinseln Norderney und Juist an. Und die zum Ende des Jahres 2020 fertig gestellte neue Flugzeughalle werde laut Geschäftsführung zusätzliche Flugzeuge an den Standort binden und zur Steigerung der Flugbewegungszahlen beitragen.

Vierte Halle soll errichtet werden

Vor Jahren wurde festgelegt, dass nachfrageorientiert Drehtellerhallen für Flugzeuge bis zwei Tonnen Abfluggewicht auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes gebaut werden. Die erste Drehtellerhalle wurde vor sechs Jahren fertiggestellt, eine zweite folgte im Jahr 2018. Diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, den Verkehrslandeplatz und das Unternehmen Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH in eine wirtschaftlich stabile Lage zu überführen.

Es wird mit einem Zuschuss gerechnet

Dem Bedarf folgend wurde die dritte Rundhalle im Jahr 2020 gebaut und die Investitionsplanung für 2021 sieht den Bau eines weiteren Hangars vor. Mit den Bauarbeiten soll im Herbst begonnen werden. Vermietet werden die Plätze in diesem Hangar auf Grundlage einer Interessentenliste. Im Wirtschaftsplan heißt es, dass die Vermietung von Stellplätzen für Luftfahrzeuge ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für den Flugplatz darstelle. Man geht davon aus, dass das Land für dieses Vorhaben Fördergelder zur Verfügung stellt. "Zur Realisierung der Investition wird eine Förderung vorausgesetzt. Der Restbetrag wird mit Eigenmitteln finanziert." Der neue Hangar soll 320.000 Euro kosten und es wird mit Landesmitteln in Höhe von 204.000 Euro gerechnet. In der Halle sind acht Stellplätze vorhanden. Die Monatsmiete liegt pro Stellplatz bei 295 Euro.

Dinslaken hält 21 Prozent, Voerde und Hünxe jeweils fünf Prozent

Der Wirtschaftplan 2021 wird am 10. Februar von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Ausgewiesen ist ein Fehlbetrag von 197.200 Euro. Wie in den Vorjahren werden die Gesellschafter diesen Fehlbetrag durch einen Betriebskostenzuschuss ausgleichen. Die Höhe ist abhängig von den Anteilen am Flugplatz. Die Stadt Dinslaken besitzt einen Anteil von 21 Prozent am Stammkapital der Flugplatzgesellschaft. Somit entfällt ein Betrag von 41.412 Euro auf die Stadt Dinslaken. Voerde und Hünxe halten jeweils fünf Prozent des Stammkapitals und zahlen einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 9860 Euro.

Die Planung für 2021 sieht einen Umsatz in Höhe von 690.000 Euro (2020: 615.780 Euro) vor. Davon entfallen 186.000 Euro (2020: 168.500 Euro) auf Landegebühren und 5000 Euro (2020: 5000 Euro) auf die Startgebühr von Segelflugzeugen. Der Verkauf von Super-Plus-Sprit für Flugzeuge soll Einnahmen in Höhe von 78.000 Euro bringen.

Hauptausschuss tag am 12. Januar

Über den Wirtschaftsplan sollte der Rat der Stadt Dinslaken am 15. Dezember 2020 abstimmen, doch wegen der Corona-Pandemie wurde die Sitzung kurzfristig abgesagt. Nun wird am 12. Januar in der Sitzung des Hauptausschusses eine Entscheidung gefällt.