Hünxe: Dirk Buschmann will die Gemeinde voranbringen

Nicht nur wegen der Kommunalwahl wird 2020 ein spannendes Jahr. Im NRZ-Interview blickt Verwaltungschef Dirk Buschmann, der im September erneut bei der Bürgermeisterwahl antritt, auf 2019 zurück und geht auf wichtige Projekte ein.

Herr Buschmann, im September 2020 steht die Kommunalwahl an. Werden Sie erneut kandidieren? Wenn ja, was bewegt Sie dazu, eine zweite Amtszeit anzustreben?

Ja,ich werde auf jeden Fall kandidieren. In der ersten Amtszeit konnte ich viele Dinge anstoßen und begleiten, die für die weitere positive Entwicklung der Gemeinde Hünxe von großer Bedeutung sind. So haben wir unter dem Titel Hünxe 2030 ein Entwicklungskonzept für die Gemeinde erstellt, welches richtungsweisende Fortschritte in den Bereichen Wohnen (Entwicklungskonzept Wohnen, Wohnprojekt Högemannshof), Arbeiten (Breitbandausbau in den Innenbereiche, Ansiedlung von Coca Cola im Industrie- und Gewerbepark) und Leben (Sicherung der Nahversorgung, Erweiterung Kindergärten) beinhaltet. Solche und weitere Fortschritte zum Beispiel im Bereich Klimaschutz und Klimafolgeanpassungen möchte ich als Bürgermeister auch in der folgenden Amtszeit entscheidend mitvorantreiben.

Mit welchem Leitspruch gehen Sie in das Rennen um den Chefposten im Rathaus?

Der Leitspruch der Kampagne wird „Hünxe – gemeinsam – stark“ heißen. Das beschreibt die Aufgabe der nächsten Jahre. Die Welt von heute ist geprägt ist von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Das bedeutet: Die Änderungen in unserer Welt werden immer häufiger, schneller und extremer.

Wir können immer weniger Vorhersagen über zukünftig zu erwartende Ereignisse treffen. Die uns umgebende Umwelt wird immer verknüpfter, es spielen zunehmend mehr Abhängigkeiten in jede Thematik hinein. Die Faktenlage wird immer mehrdeutiger, es wird immer schwieriger, zutreffende und präzise Beurteilungen zu treffen. Um in dieser Welt bestehen zu können, gilt es aus Erfahrungen – aus Erfolgen wie Misserfolgen – Lektionen zu ziehen, um sich stets verbessern zu können. Dies ist nur in einer robusten, starken Gemeinschaft möglich. In einem sich ständig verändernden Umfeld ist es wichtig, auf Entwicklungen schnell zu reagieren und sich entsprechend neu zu positionieren.

Als Bürgermeister möchte ich meinen Teil dazu beitragen, die kulturellen Voraussetzungen in Hünxe für eine solch robuste, starke Gemeinschaft zu schaffen. Erste Schritte dazu sind: langfristige Pläne zur Hebung der Wohn- und Lebensqualität, ein dynamisches und starkes Bildungsangebot für Jung und Alt, ein Wohnraumkonzept mit moderaten und sinnvollen Strukturen, Integration durch gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe- attraktive Lebens- und Entfaltungsräume für alle Generationen, eine zukunftsorientierte nachhaltige Klima- und Umweltpolitik sowie die Förderung der Gemeinschaft. Um dies zu erreichen, müssen die gemeinsamen Kräfte von Politik, Unternehmen, Vereinen, Kirchen und Menschen mobilisiert werden.

Sie können mit dem Amtsbonus im Rücken antreten. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Bei der Wahl 2015 trat Dirk Buschmann nicht nur erstmals an, er gewann mit 73,80 Prozent auch die Stichwahl. Sein Kontrahent Werner Schulte (SPD) erreichte 26,20 Prozent der Wählerstimmen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Anders als bei der letzten Wahl, kennen mich die Menschen in Hünxe heute. Das ist meines Erachtens nach ein Vorteil. Allerdings ist das keineswegs eine Garantie für die nächste Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin. Hünxe soll sich weiterentwickeln. Dabei ist mir ein konstruktives Miteinander und ziel- und lösungsorientiertes Arbeiten sehr wichtig. Um unseren schönen Ort weiter voranzubringen, möchte ich mit den Menschen in Hünxe weiterhin, auch über die Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Als unabhängiger Bürgermeister bin ich dabei neutral und überparteilich. Ich habe stets das Wohl aller und einen tragfähigen und vernünftigen Konsens im Auge. Ich brenne für Hünxe und das gilt es sowohl vor, als auch nach der nächsten Wahl unter Beweis zu stellen.

Herr Buschmann, wenn Sie heute auf 2019 zurückschauen und eine Bilanz ziehen: Was war für die Gemeinde und für Sie persönlich die größte Herausforderung, die es anzunehmen und zu meistern galt?

Wie in allen Kommunen, insbesondere in denen Nordrhein Westfalens, fließt ein Großteil unserer Erträge in die Kreis- und andere Umlagen. Der finanzielle Gestaltungsspielraum für die Gemeinde Hünxe ist aus diesem Grund extrem gering. Daher war es eine große Herausforderung die Finanzierung der Infrastrukturprojekte in Schulen und Kindergärten, den Straßen und in der Wasserhaltung zu stemmen. So ist die Digitalisierung in den Schulen in diesem Jahr äußerst positiv vorangetrieben worden und wir haben die Schulbusumfahrt an der Gesamtschule und ein Regenrückhaltebecken in Hünxe fertiggestellt. Ich bin sehr stolz darauf, dass uns dies auch trotz der widrigen Rahmenbedingungen gelungen ist.

Von welcher Entwicklung wurden Sie in diesem Jahr positiv und von welcher negativ überrascht?

Die Umsetzung des Breitbandausbaus im Außenbereich, welchen wir gemeinsam mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Schermbeck angestoßen haben, hat sich aufgrund diverser Fallstricke im Förder-und Ausschreibungsverfahren deutlich verzögert. Ich halte die Erweiterung der verfügbaren Bandbreiten im Außenbereich jedoch weiterhin für außerordentlich wichtig und warte auf die positive Bewertung des Ausschreibungsverfahrens durch den Bund als Fördermittelgeber, so das der Ausbau schnellstmöglich begonnen werden kann.

Eine besonders positive Erfahrung war – und das nicht nur im Jahr 2019, sondern in meiner gesamten bisherigen Amtszeit – die konstruktive, offene und gute Zusammenarbeit in den kommunalen Gremien und in den durchgeführten Workshops zum Klimaschutz, der Gesamtentwicklung und dem Entwicklungskonzept Wohnen. So wurden von den 125 Beschlüssen im Rat, mehr als 90 Prozent einstimmig gefasst. Das spricht für das gute Zusammenwirken aller Beteiligten. So können wir gemeinsam das Beste für Hünxe erreichen.

Gehen Sie davon aus, dass es in 2020 Fortschritte bei dem wichtigen Verkehrsthema L4n geben wird? Welche Schritte werden bei diesen Themen 2020 unternommen? Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sich Hünxe und Dinslaken nicht einigen konnten?

Suchen gemeinsam eine Lösung für die L4n: Dinslakens Bürgermeister Dr. Michael Heidinger (li.) und der Hünxer Bürgermeiter Dirk Buschmann. Das Foto entstand beim 1. Bürgerdialog zur L4n am 13. Mai 2019. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Die Planung und der Bau einer überregional bedeutenden Straße (bei der L4n mit einem Nutzen – Kosten Verhältnis von 15:1) ist ein überaus komplexer Vorgang. Dabei gilt es persönliche – keine Landesstraße vor meiner Haustür – und Gemeinwohlinteressen – Natur, Umwelt und Verkehrsflüsse – zu erläutern, abzuwägen und idealerweise in Einklang zu bringen. Dies erfolgt im Dialogprozess, der in 2019 angestoßen wurde. Dieser von uns mitinitiierte Dialogprozess ist unser Weg, den vermeintlich gegensätzlichen Interessenlagen der Hünxer und Dinslakener Bürgerinnen und Bürger zu begegnen. Wir sind in engem Kontakt mit den besonders betroffenen Anwohnern und Anwohnerinnen des Tenderings- und Schwarzen Weges und ich sehe uns auf einem guten Weg im Hinblick auf die Bürgerbeteiligung. Der Dialog wird auch im Jahr 2020 weitergeführt und ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende des Jahres 2020 eine gute Lösung für alle gefunden haben werden.

In der letzten Ratssitzung des Jahres 2019 gab es zum Thema „Sicherer Hafen“ eine emotionale Diskussion. Haben Sie damit gerechnet, dass die Diskussion so verläuft? Wie sehen Sie es persönlich?

Im Rat wurde die Entscheidung, Hünxe zum sicheren Hafen zu erklären, kontrovers diskutiert. Für alle im Hünxer Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Personen ist es eine Selbstverständlichkeit solche wichtigen Debatten auch kontrovers zu führen und auch gegensätzliche Argumente auszutauschen. Das ist unser demokratischer Auftrag.

Nach der Abstimmung wurde ich vom Rat beauftragt, Kanzlerin Merkel zu signalisieren, dass wir als Gemeinde bereit sind, auch über die gesetzlich geregelte Aufnahmequote hinaus Flüchtlinge aufzunehmen. Die finanziellen Folgen sind für Hünxe absolut vertretbar und wir können entsprechend unserer Kapazitäten zehn weitere, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen.

Persönlich bin ich der Auffassung, dass es ein Gebot der Menschlichkeit ist, in Seenot geratene Menschen zu retten und aufzunehmen. Gleichwohl ist es auch unerlässlich auf europäischer Ebene den vielfältigen Gründen für eine Flucht nach Europa zu begegnen. Das ist allerdings eine europäische Aufgabe und keine kommunale, die ich als Bürgermeister lösen könnte.

Was ist 2020 aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, vor der die Gemeinde steht?

Wie Dirk Buschmann im NRZ-Interview sagt, falle es der Gemeinde Hünxe immer schwerer, qualifiziertes Personal zu finden. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Die größte Herausforderung wird darin bestehen, die uns gestellten Aufgaben mit dem bestehenden Personal umzusetzen. Die Mitarbeitenden der Verwaltung arbeiten mit großer Hingabe und oftmals an und über der Belastungsgrenze für die Menschen in unserem Ort. Es fällt uns als kleiner kreisangehörigen Gemeinde immer schwerer, qualifiziertes Personal zur Erledigung der zunehmenden Aufgaben zu finden, weil wir mit größeren Kommunen, die mitunter höhere Gehälter zahlen dürfen, um Mitarbeiter konkurrieren. Darüber hinaus gilt es auch aktuell sich der Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit der heutigen Welt zu stellen und gemeinsam Lösungen und Antworten zu erarbeiten. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass wir die Herausforderungen des nächsten Jahres wieder gut gemeinsam meistern werden.

Welche positive Nachricht erhoffen Sie 2020 für Hünxe am meisten?

Positive Förderbescheide zu den zahlreichen Förderanträgen in den Bereichen ländliche Entwicklung, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung sowie Dorfentwicklung, wären solche positiven Nachrichten. Leider sind wir aufgrund der Struktur der Kommunalfinanzierung in NRW von diesen Fördermitteln abhängig. Abgesehen davon wären das auch vorzeigbare Belege für die gute Arbeit aller Beteiligten in den letzten Jahren.



Die Fragen stellte Michael Turek